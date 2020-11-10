Заявление по Карабаху вызвало погромы и кризис власти в Армении: что произошло за ночь

В Ереване в ночь на 10 ноября протестующие, возмущенные решением премьер-министра Никола Пашиняна согласиться огомные уступки Азербайджану по Карабаху и размещение российских миротворцев там в обмен на прекращение огня, устроили беспорядки в зданиях органов власти. В целом же в стране после заявления премьера разгорелся непредсказуемый политический кризис.

Как передает "Sputnik Армения", сперва разъяренные митингующие собрались перед зданием правительства, однако быстро смогли прорваться в здание, разгромили кабинет Пашиняна и забрали оттуда госсимволы.

Затем возмущенная толпа двинулась к Национальному собранию, где произошло столкновение с охранниками спикера Арарата Мирзояна. Сам он в это время находился в автомобиле, однако демонстрантам удалось его серьезно избить. После долгих уговоров наиболее агрессивных демонстрантов Мирзояна удалось вывезти в больницу на машине, в которой он и находился.

"Какие-то подонки, которые не могли подавить свое желание избить человека, побили Арарата Мирзояна... Его оперируют, хотя состояние нормальное", — сообщил впоследствии Пашинян, реагируя на это событие.

Позднее, выйдя в прямой эфир на своей странице в Facebook, он добавил, что правоохранители задержали двух человек, участвовавших в избиении спикера парламента.

В свою очередь, омбудсмен Армении Арман Татоян осудил насилие в отношении Мирзояна, особенно с учетом, что с ним находился ребенок.

При этом внутри здания парламента ворвавшиеся протестующие захватили зал заседаний, заняв президиум и трибуны и устроив хаотичные "разборки" между собой с массовым швырянием пластиковых бутылок друг в друга.

Пашинян в ответ на устроенные погромы в зданиях органов власти заявил, что люди ни секунды не должны сомневаться в нем, и призвал стороников разойтись по домам.

"Тех, кто не имеет отношения к погромщикам, прошу уйти домой. Все те граждане, которые верят мне и верят нам, прошу подготовиться к борьбе... Никакого бесчестного поступка мы не совершили, ни на какую сделку я не пошел и действовал так, чтобы иметь ответы на все вопросы. И быть чистым перед Родиной и народом. В этот тяжелый момент мы должны стать бок о бок против таскающих зерна мышей", — написал он в Facebook.

Кроме того, протестующие разгромили и резиденцию Пашиняна, где его самого, однако, не было. По словам премьера, из его резиденции украли компьютер, часы, духи, водительские права и другие вещи. При этом Пашинян заверил, что находится в стране и продолжает исполнять свои обязанности.

В ходе своих выходов в прямой эфир в Facebook Пашинян также объяснил, почему согласился сделать скандальное заявление по Карабаху. По его словам, решение принято по рекомендации армии и на основе оценок людей, лучше всех знакомых с военной ситуацией в регионе.

"Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан", — заявил он.

По словам Пашиняна, если бы о соглашении, даже негативном для армянской стороны, было объявлено ранее, это привело бы к снижению боеспособности армянских сил в Карабахе.

"Военный ресурс не во всем был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял. В результате руководство Республики Армения и Республики Арцах приняли решение о том, что нужно как можно скорее прекратить войну, иначе последствия будут гораздо тяжелее", — отметил премьер.

Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что согласился на такое решение по причине отсутствия у армянских сил ресурсов для эффективного продолжения войны. По его словам, бои шли уже на подступах к Степанакерту, в 2-3 км от города. С точки зрения Арутюняна, если бы военные действия продолжались, то за несколько дней или недель был бы потерян контроль над всем Карабахом.

Карабахский лидер посетовал на то, что армянская армия не имеет современных вооружений, за что, по его мнению, должны ответить все, кто занимал ответственные должности в течение последних десятилетий.

По его словам, теперь руководство НКР приступило к консультациям с политическими силами, военными деятелями и бывшими руководителями Карабаха. По мнению Арутюняна, гражданская война — не выход из сложившейся ситуации, а сейчас необходимо сплотиться и обдумать все решения.



Президент Армении же Армен Саркисян заявил, что узнал о подписанном трехстороннем заявлени из СМИ. Он подчеркнул, что как президент не участвовал в каких-либо обсуждениях, консультациях или переговорах.

По словам президента, решение карабахского конфликта имеет общенациональное значение и любой шаг, касающийся "жизненных интересов и прав Армении, Арцаха и всего армянского народа", должен быть результатом всеобъемлющих консультаций, обсуждений и достижения консенсуса. Саркисян отметил, что, учитывая сложившуюся ситуацию, он срочно инициирует политические консультации.

"Я надеюсь, что в десятидневный срок нам удастся добиться такого единства, при котором я буду считать, что использовал возможности для служения родине", — отметил глава армянского государства.



В свою очередь, Министерство обороны Армении заявило о намерении соблюдать требования трехстороннего соглашения. В совместном заявлении Минобороны и Генштаба вооруженных сил силовики призвали воздерживаться от действий, способных расшатать основы государственности и, извлекая уроки из всех допущенных ошибок, создать сильную и боеспособную армию, которой достоин армянский народ.

В заявлении отмечается, что спровоцированная против Нагорного Карабаха война была беспрецедентной как по вовлеченным в нее силам, количеству и видам вооружений, так и тем, что армянская армия сражалась не только против вооруженных сил Азербайджана, имеющего военно-политическую поддержку Турции, но и "нескольких тысяч террористов", и сделала "все возможное и невозможное".

"Война не закончена до конца, боевые действия в Арцахе продолжаются. Мы защищали и обязаны выполнять решения военно-политического руководства, которые были приняты на основании разностороннего анализа. Мы обязаны остановить кровопролитие, похоронить наших героев с воинскими почестями", — говорится в заявлении.

Кроме того, ночью Глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян встретился с лидерами партий "Процветающая Армения", АРФ "Дашнакцутюн" и "Отечество" — Гагиком Царукяном, Ишханом Сагателяном и Артуром Ванецяном. Участники встречи подчеркнули важность сохранить в стране стабильность и уберечь ее от потрясений.

В свою очередь, депутат парламента от "Процветающей Армении" Наира Зограбян в здании Нацсобрания заявила журналистам, что ее политсила готовит законопроект о дератификации соглашения по Нагорному Карабаху.

В то же время она заявила, что пока не знает, уполномочен ли вообще парламент дератифицировать соглашение по Нагорному Карабаху, но ее политсила предпримет необходимые шаги для созыва внеочередного заседания НС. Зограбян также выразила надежду, что к инициативе присоединятся депутаты от партии Пашиняна "Мой шага", иначе попросту не удастся обеспечить кворум для внеочереднонр заседания парламента.

С утра вторника под зданием парламента продолжились протесты граждан, требующих, в частности, от депутатов от "Моего шага" присоединиться к оппозиционным силам и инициировать процесс аннулирования трехстороннего заявления по Карабаху.

В самом Карабахе сохраняется относительное спокойствие, военные действия остановлены по всей линии фронта. Как сообщила в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян, российский миротворческий контингент, предусмотренный заявлением трех лидеров, продолжает размещаться в регионе.

Как перед этим заявили в Министерстве обороны России, она с 7:00 по местному времени приступила к развертыванию миротворческого контингента в Карабахе параллельно с выводом армянских вооруженных сил.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы" подчеркнула, что договоренность по Карабаху — это все же "заявление, а не соглашение", а вопрос о статусе Карабаха "прописан в заявлении Путина, Пашиняна и Алиева". По ее словам, план по перемирию в Карабахе реализуется в соответствии с призывом России урегулировать конфликт политическим путем.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утром во вторник отметил, что статус Нагорного Карабаха не уточняется в заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана, и в этом вопросе статуса нужно исходить из всех соответствующих основных актов международного права.

Напомним, в ночь на 10 ноября Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент РФ Владимир Путин дистанционно подписали заявление, согласно которому объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, под контролем НКР разрешается оставить только ту часть бывшей Нагорно-Карабахской области, которая остается под ее контролем на момент прекращения огня. Таким образом, историческая столица Карабаха Шуша остается за Азербайджаном.

Все прочие территории вокруг экс-НКАО, кроме Лачинского коридора шириной 5 км, должны быть переданы под контроль Азербайджана. При этом в регион вводится российский миротворческий контингент.