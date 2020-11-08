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1 час назад

Армия Азербайджана взяла под контроль ключевой город в Нагорном Карабахе

Город Шуша является вторым по величине карабахским городом, который является стратегически важным

Война в Нагорном Карабахе. Фото: Getty Images Война в Нагорном Карабахе. Фото: Getty Images
Война в Нагорном Карабахе. Фото: Getty Images

Азербайджанская армия взяла под свой контроль еще один ключевой город в Нагорном Карабахе.

Речь идет о городе Шуша, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Report.

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Указано, что город Шуша является вторым по величине карабахским городом, который является стратегически важным. Он, по сути, является пригородом Степанакерта.

Известно также, что через Шушу проходит ключевая дорога Степанакерт-Шуша-Лачин, единственная, по которой армянская армия и военная техника попадали на территорию Нагорного Карабаха.

В то же время Министерство обороны Армении отрицает информацию о взятии города.

"Бои в Шуше продолжаются, ждите и верьте нашей армии", — cообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Как отмечается, бои в районе города Шуша в Нагорном Карабахе продолжались несколько дней. Эпицентр боевых действий находился на участке Шуши-Карин.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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Из-за войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном почти 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Кроме того, 7 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные в Нагорном Карабахе взяли под контроль еще 16 сел. Все они находятся в Ходжавендском районе.

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