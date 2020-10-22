Азербайджан объявил о взятии под контроль карабахской границы с Ираном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанская армия взяла под контроль последний участок границы его страны с Ираном, до этого контролировавшийся силами непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

"С освобождением населенного пункта Агбенд был обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран. Поздравляю народы Азербайджана и Ирана по этому случаю. Да здравствует победоносная Азербайджанская армия!" — сообщено в Twitter азербайджанского лидера вечером 22 октября.

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В рамках последнего на данный момент этапа наступления армия взяла под контроль села Коллугышлаг, Малаткешин, Кенд Зангилан, Генлик, Велигулубейли, Гарадере, Чопедере, Татар, Тири, Эмирханлы, Гаргулу, Бартаз, Деллекли и поселок Агбенд Зангиланского района.

Кроме того, Азербайджан объявил о расширении зоны контроля на юго-востоке территории, ранее бывшей под контролем НКР. В частности, это села Моллавели, Юхары Рефидинли и Ашагы Рефидинли Физулинского района, а также сел Сирик, Шихлар, Масталыбейли и Дерзили Джебраильского района.

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Напомним, Азербайджан начал крупномасштабную военную операцию по возвращению под контроль Нагорного Карабаха и окружающих районов 27 октября.

Прорвав линию обороны НКР, азербайджанская армия стала успешно продвигаться на южном направлении — по районам, где после массового исхода азербайджанцев в результате войны в 1990-х годах население ныне практически отсутствует.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще 7 октября заявлял, что Армения готова к взаимным уступкам с Азербайджаном, однако пока никакие призывы сторон к миру не увенчались успехом.

Накануне Пашинян призвал сограждан взять в руки оружие для защиты соотечественников в Нагорном Карабахе во избежание его капитуляции, которая, как выразился глава армянского правительства, "вы понимаете, что означает".