Конфликт в Нагорном Карабахе: ЕС призвал воюющие страны строго соблюдать прекращение огня

В Европейском Союзе призвали воюющие в Нагорном Карабахе Азербайджан и Армению немедленно вернуться к переговорам по урегулированию конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает пресс-служба Европейского совета.

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"Евросоюз приветствует соглашение, которое было достигнуто 10 октября о гуманитарном прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. ЕС призывает стороны строго соблюдать это соглашение и призывает всех субъектов, включая внешние стороны, воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшим жертвам", — говорится в заявлении.

"В этой связи мы с глубоким беспокойством воспринимаем сообщения о продолжении военных действий, в том числе направленные против гражданских объектов, а также сообщения о жертвах среди гражданских. Мы призываем стороны обеспечить соблюдение соглашения на местах", — добавил Боррель.

Он также повторил призыв Евросоюза к сторонам конфликта присоединиться к содержательным переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ без промедления и без предварительных условий, на основе согласованных принципов.

"ЕС продолжает поддерживать работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ в поиске политического решения путем переговоров для этого конфликта, и впредь будет прилагать усилия для достижения прочного мира в регионе", — отмечается в документе.

Напомним, Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00, 10 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

В частности, Армения обвинила Азербайджан в нанесении удара по Ерицванку и Арцванику. А Азербайджан также обвинил Ереван в обстреле Тертерского и Агдамского районов.

11 октября сообщалось об обстреле одного из районов столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта. Азербайджан заявил об обстреле Арменией города Гянджа, в результате которого есть погибшие и раненые.

Как известно, полномасштабные военные действия в Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими военными продолжаются с 27 сентября. Бои с применением тяжелой артиллерии велись на нескольких участках фронта. Под обстрел попадали как военные объекты, так и гражданская инфраструктура и мирные жители.

По данным ООН, жертвами новой войны в Нагорном Карабахе стали более 50 гражданских, в том числе дети.