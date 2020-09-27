В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия — СМИ

На границе Азербайджана и Армении снова начались боевые действия. Министерство иностранных дел Армении обвинило в этом Баку, а Минобороны Азербайджана заявляет, что атаку начал Ереван, передает LIGA.net.

По данным Армении, Азербайджан якобы нанес ракетные удары по мирным населенным пунктам.

В Минобороны Азербайджана говорят, что вооруженные силы Армении якобы интенсивно обстреляли азербайджанские приграничные населенные пункты, в результате чего, среди мирного населения имеются убитые и раненые.

Кроме этого, в Баку заявляют о начале "контрнаступательной операции по всему фронту.

"Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений артиллерии, авиации и беспилотников, обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику ВС Армении… уничтожают их". Сообщается о 12 уничтоженных ЗРК Армении и сбитом боевом вертолете Азербайджана — говорится в сообщаении.

Ереван заявляет о потерях Азербайджана "в живой силе и технике, в частности, трех подбитых танках".

Напомним, в период с 1988 года по 12 мая 1994 года между Арменией и Азербайджаном шла война на этнической почве за контроль над Нагорным Карабахом. Однако военные столкновения между странами не прекратились и после подписания мирного договора.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский посетил Азербайджан с официальным визитом и обсудил с лидером страны Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе.