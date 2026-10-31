Доллар превзошел прогнозы банкиров: чего ждать от курса в ноябре

В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, были ли прогнозы аналитиков правильными и чего ждать от ноября.

Октябрьское ослабление гривни оказалось сильнее, чем думали некоторые банкиры. Часть прогнозов уже не совпадает с реальными котировками, хотя ноябрь еще не начался. Остальные аналитики сразу учитывали высший курс. Насколько следует доверять текущим оценкам и что может изменить ситуацию в следующем месяце.

Каковы были прогнозы курса доллара

22 октября Тарас Лесовой из Глобус Банка говорил, что 26 октября – 1 ноября наличный доллар будет стоить 44,8–45,5 грн, а на межбанке – 44,85–45,25 грн. На практике вышло, что 30 октября средний курс продаж в банках поднялся до 46 грн. Это на 50 копеек больше верхнего предела его прогноза. В обменниках доллар уже больше 46 грн.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в конце сентября предполагал, что наличный рынок может вырасти до 46 грн. Его прогноз оказался более точным.

Аналитик Алексей Козырев в своем прогнозе на октябрь тоже был более точным. Он прогнозировал наличный курс доллара в диапазоне 44,45-45,90 грн.



Что прогнозируют на ноябрь

Лесной в своем новом прогнозе на начало ноября ждет курс межбанка в пределах 44,85-45,7 грн, а наличный рынок - 45-45,7 грн. Еще до начала ноября верхний предел меньше фактического курса.

Козырев называет более широкий диапазон на месяц: межбанк 44,60-46,10 грн, а наличный курс на 15-25 копеек выше.

Шевчишин в комментарии для Dilo назвал следующие цифры в ноябре: 45,50-46,50 грн за 1 доллар США.

Какой курс доллара сейчас

На 31 октября американскую валюту можно приобрести в банках в среднем за 45,97-46,00 грн. В обменниках цены выше: в среднем 46,40 грн. Межбанк в пятницу закрылся на следующих отметках: 45,33-45,36. НБУ на понедельник, 2 ноября, установил курс на уровне: 45,35.

Почему гривна дешевеет?

В конце октября на рынке и спрос на доллары вырос, и их предложение уменьшилось. По данным НБУ, среднедневной чистый спрос на валюту за последние пять торговых дней вырос примерно на треть до $230 млн. Регулятор связывает давление с увеличением бюджетных расходов и меньшими продажами валюты от аграрных и металлургических предприятий.

На предложение также оказывают влияние проблемы с экспортом. Из-за закрытых морских портов и остановки части металлургических заводов в августе экспорт товаров уменьшился почти на пятую часть по сравнению с прошлым годом. Поэтому в страну поступает меньше валюты.

В этой ситуации 29 октября Нацбанк повысил учетную ставку до 16,5% в надежде сохранить привлекательность гривневых активов и замедлить инфляцию.

Что это значит для бизнеса?

Далее все определит баланс между спросом и предложением валюты и будет ли НБУ покрывать разницу интервенциями. Если спрос останется высоким, а экспортеры не увеличат продажи, гривна и дальше будет под давлением.

Импортеры прямо сталкиваются с ростом издержек. Если контракт на $10 тысяч и курс меняется с 45 до 46 грн за доллар, это увеличивает платеж на 10 тысяч гривен. Здесь еще не учтены банковские комиссии.

Главный итог октября: даже прогнозы банкиров не совпадают с происходящим на рынке. Поэтому оценки на ноябрь лучше воспринимать как возможные пределы колебаний, а не точные цены. Для бизнеса фактический спрос на доллары и решение НБУ об интервенциях остаются более надежными ориентирами.