В Киеве в результате российских обстрелов потерпел значительные разрушения производственный цех кондитерской компании Milfey, специализирующейся на изготовлении тортов, пирожных и других сладостей. Часть постройки разрушена, также заметны следы пожара.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Milfey в Instagram.

Компания обнародовала видео с места разрушений, на котором видно поврежденное производственное помещение. В частности, значительные разрушения потерпела примерно половина здания.

В Milfey эмоционально отреагировали на потерю производственного помещения, в которое долгое время вкладывали средства и ресурсы.

В настоящее время компания не сообщила о размере нанесенного ущерба, возможных пострадавших среди работников или сроках возобновления производства.

Напомним, ранее российские дроны повредили Нежинский жиркомбинат в Черниговской области. Из-за последствий ударов 10 ноября предприятие было вынуждено остановить производство масла и шрота.