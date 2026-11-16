Россияне нанесли ракетный удар по предприятию известного производителя масла и соусов

Российская армия 16 ноября нанесла ракетный удар по предприятию пищевой промышленности "Королевский вкус". В результате атаки на территории производства произошел пожар, который уничтожил и повредил оборудование и запасы готовой продукции.

Как пишет Dilo, об этом сообщил директор по связям с общественностью компании Геннадий Тертичный.

Сегодня в результате ракетного вражеского удара предприятие получило значительные повреждения . Сокрушительный удар нанес масштабный пожар, в результате которого было уничтожено и повреждено производственное оборудование, а также потеряны большие объемы готовой продукции", — отметил Тертический.

В настоящее время команда предприятия работает над ликвидацией последствий попадания.

Что известно о работе предприятия

Недавно, 13 ноября, компания "Виктор и К", выпускающая продукцию под известной торговой маркой "Королевский Вкус", объявила о вынужденной остановке производства, полном прекращении закупки всех видов масличных культур и сокращении работников.

Главными причинами такого решения стали постоянные проблемы с электроснабжением и риски ракетных атак, которые сделали дальнейшую работу предприятия невозможной.

Тертический назвал это решение "вынужденным, но необходимым".

О компании

"Виктор и К" - это известное украинское предприятие пищевой промышленности из Кировоградской области (пгт. Власовка), специализирующееся на производстве подсолнечного масла, майонеза, соусов и другой продукции.

Торговая марка "Королевский вкус", под которой производится продукция предприятия, была зарегистрирована в 2001 году.

По данным YouControl, уставный фонд предприятия составляет более 58 млн. грн. Его основателем и конечным бенефициарным владельцем Виктор Король.

Напомним, в Днепре временно остановил закупку и переработку семян подсолнечника маслоэкстракционный завод "Потоки" .