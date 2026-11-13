Известный производитель продуктов питания "Королевский Смак" останавливает производство и сокращает персонал

Компания "Виктор и К", выпускающая продукцию под известной торговой маркой "Королевский Вкус", объявила о вынужденной остановке производства, полном прекращении закупки всех видов масличных культур и сокращении работников.

Как пишет Dilo, об этом сообщил руководитель прессслужбы предприятия Геннадий Тертичный.

Главными причинами такого решения стали постоянные проблемы с электроснабжением и риски ракетных атак, которые сделали дальнейшую работу предприятия невозможной.

"Сложнее всего в этой ситуации то, что мы вынуждены оставлять людей без работы. Многие работают с нами годами, и мы понимаем, что за каждым работником стоит его семья", — отметил Тертический.

Он подчеркнул, что постоянные перебои с электроэнергией не позволяют обеспечить стабильную работу предприятия, угроза обстрелов создает дополнительные риски для работников.

В настоящее время предприятие завершает отгрузку уже готовой продукции со складов и полностью останавливает производственные линии.

О компании

"Виктор и К" - это известное украинское предприятие пищевой промышленности из Кировоградской области (пгт. Власовка), специализирующееся на производстве подсолнечного масла, майонеза, соусов и другой продукции.

Торговая марка "Королевский вкус", под которой производится продукция предприятия, была зарегистрирована в 2001 году.

По данным YouControl, уставный фонд предприятия составляет более 58 млн. грн. Его основателем и конечным бенефициарным владельцем Виктор Король.

Напомним, в Днепре временно останавливает закупку и переработку семян подсолнечника маслоэкстракционный завод "Потоки". В компании подчеркнули, что такой шаг вынужден и направлен прежде всего на обеспечение безопасности сотрудников, а также на создание надлежащих условий для дальнейшего стабильного функционирования производственных мощностей.