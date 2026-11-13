UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,38

+0,06

EUR

50,34

--0,14

Наличный курс:

USD

46,22

46,02

EUR

51,35

51,10

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Известный производитель продуктов питания "Королевский Смак" останавливает производство и сокращает персонал

"Королевский Вкус"
Производитель "Королевского Вкуса" останавливает работу

Компания "Виктор и К", выпускающая продукцию под известной торговой маркой "Королевский Вкус", объявила о вынужденной остановке производства, полном прекращении закупки всех видов масличных культур и сокращении работников.

Как пишет Dilo, об этом сообщил руководитель прессслужбы предприятия Геннадий Тертичный.

Главными причинами такого решения стали постоянные проблемы с электроснабжением и риски ракетных атак, которые сделали дальнейшую работу предприятия невозможной.

"Сложнее всего в этой ситуации то, что мы вынуждены оставлять людей без работы. Многие работают с нами годами, и мы понимаем, что за каждым работником стоит его семья", — отметил Тертический.

Он подчеркнул, что постоянные перебои с электроэнергией не позволяют обеспечить стабильную работу предприятия, угроза обстрелов создает дополнительные риски для работников.

В настоящее время предприятие завершает отгрузку уже готовой продукции со складов и полностью останавливает производственные линии.

О компании

"Виктор и К" - это известное украинское предприятие пищевой промышленности из Кировоградской области (пгт. Власовка), специализирующееся на производстве подсолнечного масла, майонеза, соусов и другой продукции.

Торговая марка "Королевский вкус", под которой производится продукция предприятия, была зарегистрирована в 2001 году.

По данным YouControl, уставный фонд предприятия составляет более 58 млн. грн. Его основателем и конечным бенефициарным владельцем Виктор Король.

Напомним, в Днепре временно останавливает закупку и переработку семян подсолнечника маслоэкстракционный завод "Потоки". В компании подчеркнули, что такой шаг вынужден и направлен прежде всего на обеспечение безопасности сотрудников, а также на создание надлежащих условий для дальнейшего стабильного функционирования производственных мощностей.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности