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Крупный производитель подсолнечного масла временно приостановил работу из-за обстрелов и проблем со светом

масло
В Днепре временно остановил работу крупный производитель подсолнечного масла / Depositphotos

В Днепре с 13 ноября 2026 года временно останавливает закупку и переработку семян подсолнечника маслоэкстракционный завод "Потоки".

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что работа предприятия приостановлена из-за комплекса факторов, среди которых:

  • перебои в электроснабжении;
  • сложная ситуация с безопасностью в регионе;
  • необходимость проведения восстановительных работ после предварительных российских обстрелов.

В компании подчеркнули, что такой шаг вынужден и направлен прежде всего на обеспечение безопасности сотрудников, а также на создание надлежащих условий для дальнейшего стабильного функционирования производственных мощностей.

Информацию о сроках возобновления работы завода и возобновлении закупки агросырья "Потоки" пообещали обнародовать дополнительно.

Российские войска атаковали маслоэкстракционный завод "Потоки" в Днепре 6 мая 2026 года.

Напомним, 12 ноября агрохолдинг "Кернел" полностью остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов из-за российских атак на предприятия пищевой промышленности.

Автор:
Татьяна Бессараб

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