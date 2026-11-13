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Крупный производитель подсолнечного масла временно приостановил работу из-за обстрелов и проблем со светом
В Днепре с 13 ноября 2026 года временно останавливает закупку и переработку семян подсолнечника маслоэкстракционный завод "Потоки".
Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что работа предприятия приостановлена из-за комплекса факторов, среди которых:
- перебои в электроснабжении;
- сложная ситуация с безопасностью в регионе;
- необходимость проведения восстановительных работ после предварительных российских обстрелов.
В компании подчеркнули, что такой шаг вынужден и направлен прежде всего на обеспечение безопасности сотрудников, а также на создание надлежащих условий для дальнейшего стабильного функционирования производственных мощностей.
Информацию о сроках возобновления работы завода и возобновлении закупки агросырья "Потоки" пообещали обнародовать дополнительно.
Российские войска атаковали маслоэкстракционный завод "Потоки" в Днепре 6 мая 2026 года.
Напомним, 12 ноября агрохолдинг "Кернел" полностью остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов из-за российских атак на предприятия пищевой промышленности.