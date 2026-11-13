Великий виробник олії тимчасово призупинив роботу через обстріли та проблеми зі світлом

У Дніпрі з 13 листопада 2026 року тимчасово зупиняє закупівлю та переробку насіння соняшнику олійноекстракційний завод "Потоки".

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що робота підприємства призупинена через комплекс факторів, серед яких:

перебої в електропостачанні;

складна безпекова ситуація в регіоні;

необхідність проведення відновлювальних робіт після попередніх російських обстрілів.

У компанії наголосили, що такий крок є вимушеним і спрямований насамперед на гарантування безпеки співробітників, а також на створення належних умов для подальшого стабільного функціонування виробничих потужностей.

Інформацію про терміни відновлення роботи заводу та поновлення закупівлі агросировини "Потоки" пообіцяли оприлюднити додатково.

Російські війська атакували олійноекстракційний завод "Потоки" у Дніпрі 6 травня 2026 року.

Нагадаємо, 12 листопада агрохолдинг "Кернел" повністю зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через російські атаки на підприємства харчової промисловості.