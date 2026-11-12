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Найбільший виробник олії повністю зупинив свої заводи через російські атаки

Kernel
Наслідки російських обстрілів по Kernel / архів

Агрохолдинг "Кернел" повністю зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через російські атаки на підприємства харчової промисловості.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення компанії.

Протягом останніх днів російські дрони атакували виробничі майданчики переробних підприємств України, зокрема активи "Кернелу".

Внаслідок влучань пошкоджено виробничі будівлі, обладнання та резервуари.

У компанії пояснили, що олійноекстракційне виробництво є безперервним технологічним циклом із підвищеною пожежною небезпекою. Влучання у працююче обладнання може спричинити масштабну пожежу та створити загрозу для працівників.

Через це на всіх підприємствах "Кернелу" провели технологічну зупинку відповідно до протоколів безпеки.

Крім того, компанія зупинила всі закупівлі насіння.

Водночас "Кернел" продовжує відвантажувати наявні залишки продукції зі складів.

Нагадаємо, раніше через російські атаки експорт "Кернелу" різко скоротився. У першому кварталі 2027 фінансового року продажі олії впали на 48%, а експорт зерна - на 54%.

Автор:
Тетяна Гойденко

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