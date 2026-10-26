Атаки РФ обвалили експорт Kernel: продажі олії впали на 48%, зерна — на 54%

Агрохолдинг Kernel у першому кварталі 2027 фінансового року скоротив продажі олії на 48% у річному вимірі — до 165 тис. тонн, а експорт зерна з України впав на 54% — до 574 тис. тонн. Компанія пояснює різке падіння російськими атаками на портову інфраструктуру та комерційні судна, через які більшу частину кварталу не могла повноцінно відвантажувати продукцію через чорноморські порти.

Про це інформує Dilo з посиланням на операційний звіт Kernel.

За липень–вересень Kernel переробив 564 тис. тонн олійних культур, що майже відповідає показнику аналогічного періоду минулого року, але на 13% менше, ніж у попередньому кварталі.

Квартальне скорочення пов'язане із запланованою місячною зупинкою переробних підприємств перед початком нового сезону.

На насіння соняшнику припало 59% обсягів переробки, решту становили соя та ріпак.

Продажі олії впали майже вдвічі

За квартал Kernel реалізував 165 тис. тонн харчової олії — на 48% менше, ніж роком раніше, і на 52% менше порівняно з попереднім кварталом.

Фасованої соняшникової олії компанія продала 16 тис. тонн.

Основними причинами падіння стали перебої у роботі портової логістики та нижчі обсяги переробки порівняно з четвертим кварталом 2026 фінансового року.

Експорт зерна скоротився на 54%

Обсяг експорту зерна Kernel з України становив 574 тис. тонн. Це на 54% менше за показник минулого року та на 71% менше, ніж у попередньому кварталі.

Через російські удари по портовій інфраструктурі та комерційних суднах компанія частково перенаправила вантажі через дунайські порти та західний сухопутний кордон.

Водночас нижча пропускна здатність альтернативних маршрутів та вища вартість логістики дозволили компенсувати втрати лише частково.

Перевалка через термінали впала на 59%

Через експортні термінали Kernel за квартал перевалили 742 тис. тонн продукції — на 59% менше у річному вимірі та на 73% менше порівняно з попереднім кварталом.

Портові потужності групи, пошкоджені під час липневих російських атак, не працювали. Їх відновлення тривало протягом усього кварталу, а ремонтні роботи додатково переривали часті та тривалі повітряні тривоги.

Надходження зернових та олійних на внутрішні елеватори Kernel скоротилося на 21% — до 969 тис. тонн через повільніші темпи збирання кукурудзи.

Водночас площа земель в обробітку компанії збільшилася на 48% за рік — до 530 тис. га.

Урожайність пшениці становила 6,4 тонни з гектара, соняшнику — 3,1 тонни з гектара, що відповідно на 9% та 18% більше, ніж торік. Для кукурудзи Kernel очікує зниження врожайності на 13% — до 8,1 тонни з гектара через літню спеку та нестачу опадів.

Нагадаємо, у липні російська атака зупинила експортний термінал Kernel у Чорноморську. Внаслідок ударів було знищено близько 45 тис. тонн пшениці та 9 тис. тонн соняшникової олії.