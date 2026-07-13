Через атаку Росії зупинено експортний термінал Kernel у Чорноморську: знищено 45 тис. тонн пшениці та 9 тис. соняшникові олії

У ніч з 10 на 11 та з 11 на 12 липня 2026 року було масовано атаковано порт Чорноморська в Одеській області, внаслідок чого портові активи агрохолдингу Kernel також зазнали важких ударів. Атаки призвели до значних руйнувань та вимушеного призупинення роботи терміналів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Kernel.

Зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджено обладнання завантаження та вивантаження, інфраструктуру терміналів, а також лінії електропідключення.

Фото: Kernel

Зруйновані та пошкоджені силоси для зерна і ємності для соняшникової олії, що призвело до блокування, а також просипання та втрати якості близько 45 тис. тонн пшениці та 9 тис. соняшникові олії.

Фото: Kernel

Повідомляється, завдяки безпековим підходам компанії постраждалих серед співробітників немає.

У Kernel зауважили, що наразі триває повна технічна оцінка збитків, обсягу втраченого збіжжя та необхідних капітальних витрат. Терміни відновлення роботи портових потужностей залежатимуть від завершення робіт із ліквідації наслідків та висновків інженерного аудиту.

Фото: Kernel

Kernel наголошує, що цілеспрямовані удари по портовій інфраструктурі є прямою загрозою не лише для глобальної продовольчої безпеки, а й для безпеки міжнародного судноплавства. Зокрема, під ударом опиняються судна під прапором Китаю та інших країн, які на момент атак перебувають у порту під завантаженням.

Раніше унаслідок російського удару по Одеській області постраждав Іллічівський олійножировий комбінат у місті Чорноморськ, який належить компанії Kernel, найбільшому виробнику й експортеру соняшникової олії в Україні.

Про Kernel

Агрохолдинг Kernel — найбільший в Україні виробник та експортер зернових, лідер світового ринку соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку компанії припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Kernel постачає до понад 60 країн. З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).

До війни Kernel посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Компанія є лідером із виробництва та продажу бутильованої олії в Україні (Щедрий Дар, Стожар, Чумак).

Найбільшим акціонером Kernel через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.

За підсумками 2025 року Kernel сплатив до бюджетів 5,7 млрд грн податків і зборів, залишаючись одним із найбільших платників в аграрному секторі. Із цієї суми близько 2,4 млрд грн надійшло до місцевих бюджетів, майже 2,1 млрд грн – до державного бюджету, ще 1,2 млрд грн становив єдиний соціальний внесок.