Компанія Веревського зможе викупити 100% акцій Kernel

28 січня компанія Namsen Limited Андрія Веревського офіційно стала основним акціонером агрохолдингу Kernel і тепер може вимагати від міноритаріїв продати їй акції.

Про це йдеться в повідомленні Kernel.

Зазначається, що Namsen Limited відтепер належить 95,06% акцій агрохолдингу Kernel Holding S.A.

Повідомляється, що відповідно до положень закону про викуп та продаж, Namsen Limited, як основний акціонер, може від власників 4,04 % акцій (міноритарних акціонерів) вимагати продати їй свої акції (обов’язковий викуп — squeeze-out).

Також міноритарні акціонери можуть вимагати від основного акціонера придбати їхні акції (обов’язковий продаж — sell-out).

Згідно повідомлення, викуп та продаж повинен відбуватися за справедливою ціною, визначеною за об'єктивними та відповідними методами оцінки активів.

Якщо Namsen Limited прийме рішення скористатися правом обов’язкового викупу, компанія спочатку має повідомити про це Комісію з нагляду за фондовим ринком Люксембургу (CSSF).

"Кернел" йде з біржі попри суперечки з акціонерами

5 травня 2023 року агрохолдинг Kernel подав заявку на вилучення своїх акцій з Варшавської фондової біржі до Управління фінансового нагляду Польщі. На той час група компаній планувала завершити цей процес протягом одного місяця, і ще за місяць вивести свої акції з біржового ринку.

Компанія Namsen Limited Андрія Веревського, яка є найбільшим акціонером агрохолдингу Kernel Holding S.A., 10 березня заявила про намір здійснити делістинг в ВФБ і викупити всі 61,95% акцій міноритарних акціонерів, тим самим отримавши повний контроль над холдингом. Заявлена ціна викупу акції склала 18,5 злотих.

Міноритаріям не сподобалось рішення Веревського покинути ВФБ без перемовин з акціонерами. У квітні 15 польських інвесторів з сумарним пакетом в 21,72% акцій "Кернела" уклали акціонерну угоду з метою захисту своїх інтересів. 2 травня акціонери розірвали цю угоду.

В травні 2023 року Namsen Limited викупила близько 36% акцій холдингу, завдяки чому Веревський збільшив свою частку до 74,05% і повернув контроль над групою компаній. Пізніше була проведена емісія 216 млн нових акцій по 1 злотому, яку в основному викупив Namsen Limited, збільшивши свою частку до понад 91%.

Окружний суд Люксембургу у листопаді 2024 року ухвалив постанову, відповідно якої вимоги міноритарних акціонерів агрохолдингу Kernelщодо призупинення рішень загальних зборів 11 грудня 2023 року визнані неприйнятними і, як наслідок, відхилені.

Namsen LTD відмовляється від публічного статусу на користь приватного, оскільки необхідність публікувати періодичні фінансові звіти дозволяє конкурентам холдингу аналізувати і копіювати управлінські рішення холдингу. Крім того, публічний статус компанії потребує додаткових витрат на адміністрування загальнодоступної інформації, оплати послуг з комунікації, юридичного супроводу та аудиторських послуг, чого позбавлені приватні юрособи.

Про Kernel

До війни "Кернел" посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Компанія є лідером із виробництва та продажу бутильованої олії в Україні (Щедрий Дар, Стожар, Чумак).

За 2023 фінансовий рік "Кернел" одержав чистий прибуток у розмірі $299 млн, відновившись після збитку в $41 млн за попередній рік. Виручка зменшилася на 35% – до $3,455 млрд, але EBITDA зросла у 2,5 раза – до $544 млн.

За дев'ять місяців 2024 фінансового року (липень 2023 – червень 2024) чистий прибуток агрохолдингу знизився на 53% – до $204 млн, при цьому виручка впала на 4% – до $2,595 млрд, а EBITDA скоротилася на 36% – до $384 млн.

Найбільшим акціонером "Кернел"через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.