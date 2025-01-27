Найбільший виробник олії в Україні зупиняє один із заводів: у чому причина

У січні 2025 року один із заводів найбільшого в Україні виробника соняшникової олії агрохолдингу Kernel змушений був зупинитися через брак насіння для переробки на ринку.

Про це йдеться у звіті компанії за другий квартал фінансового року.

Зазначається, що агрохолдинг Kernel у другому кварталі 2025 ФР (жовтень – грудень 2024 року) переробив 973 тис. т олійних культур, що на 20% більше показника минулого року і на 42% перевищує показник попереднього кварталу.

Як повідомили в компанії, через обмежену пропозицію насіння соняшнику на ринку три заводи Kernel змушені були перейти на переробку інших олійних культур. Зокрема було перероблено 93 тис. т сої та 14 тис. т ріпаку.

"Проте у січні 2025 року один із заводів Kernel припинив роботу через дефіцит сировини на ринку", — підкреслили в компанії.

Там додали, що з метою максимізації завантаження потужностей Kernel продовжив надавати послуги з переробки третім особам за давальницькими угодами. Обсяги цього сегменту сягнули 50 тис. т.

Як зауважують у Kernel, продажі олії за звітній період становили 408 000 тонн, з яких 26 000 – це бутильована олія.

Згідно з даними Eavex Capital, ринкова капіталізація Kernel з 20 по 26 січня зросла на 9% до $1,223 млн.

Ціни на соняшник продовжують рости завдяки стабільному попиту переробників

Ціни на соняшник продовжують зростати завдяки стабільному попиту з боку переробних підприємств, повідомляє Spike Brokers.

Протягом минулого тижня вартість соняшника з 46%-ю олійністю збільшилася в середньому на 400–500 грн.

"Попри те, що виробники наростили пропозицію, її обсяги досі не можуть повністю задовольнити потреби заводів", - підкреслюють аналітики.

Про Kernel

До війни "Кернел" посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Компанія є лідером із виробництва та продажу бутильованої олії в Україні (Щедрий Дар, Стожар, Чумак).

За 2023 фінансовий рік "Кернел" одержав чистий прибуток у розмірі $299 млн, відновившись після збитку в $41 млн за попередній рік. Виручка зменшилася на 35% – до $3,455 млрд, але EBITDA зросла у 2,5 раза – до $544 млн.

За дев'ять місяців 2024 фінансового року (липень 2023 – червень 2024) чистий прибуток агрохолдингу знизився на 53% – до $204 млн, при цьому виручка впала на 4% – до $2,595 млрд, а EBITDA скоротилася на 36% – до $384 млн.

Найбільшим акціонером "Кернел"через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.