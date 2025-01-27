Крупнейший производитель масла в Украине останавливает один из заводов: в чем причина

В январе 2025 года один из заводов крупнейшего в Украине производителя подсолнечного масла агрохолдинга Kernel вынужден был остановиться из-за отсутствия семян для переработки на рынке.

Об этом идет речь в отчете компании за второй квартал финансового года.

Отмечается, что агрохолдинг Kernel во втором квартале 2025 года ФГ (октябрь – декабрь 2024 года) переработал 973 тыс. т масличных культур, что на 20% больше показателя прошлого года и на 42% превышает показатель предыдущего квартала.

Как сообщили в компании, из-за ограниченного предложения семян подсолнечника на рынке три завода Kernel вынуждены были перейти на переработку других масличных культур. В частности, было переработано 93 тыс. т сои и 14 тыс. т рапса.

"Однако в январе 2025 года один из заводов Kernel прекратил работу из-за дефицита сырья на рынке", — подчеркнули в компании.

Там добавили, что с целью максимизации загрузки мощностей Kernel продолжил оказывать услуги по переработке третьим лицам по давальческим соглашениям. Объемы этого сегмента составили 50 тыс. т.е.

Как отмечают в Kernel, продажи растительного масла за отчетный период составили 408 000 тонн, из которых 26 000 – это бутилированное масло.

Согласно данным Eavex Capital, рыночная капитализация Kernel с 20 по 26 января выросла на 9% до $1,223 млн.

Цены на подсолнечник продолжают расти благодаря стабильному спросу переработчиков

Цены на подсолнечник продолжают расти благодаря стабильному спросу со стороны перерабатывающих предприятий, сообщает Spike Brokers.

В течение прошлой недели стоимость подсолнечника с 46% маслом увеличилась в среднем на 400–500 грн до 515-530$ за т.

"Несмотря на то, что производители нарастили предложение, его объемы до сих пор не могут полностью удовлетворить потребности заводов", - подчеркивают аналитики.

Про Kernel

До войны "Кернел" занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания является лидером по производству и продаже бутилированного масла в Украине (Щедрый Дар, Стожар, Чумак).

За 2023 год финансовый год "Кернел" получил чистую прибыль в размере $299 млн, восстановившись после убытка в $41 млн за предыдущий год. Выручка уменьшилась на 35% – до $3,455 млрд, но EBITDA выросла в 2,5 раза – до $544 млн.

За девять месяцев 2024 финансового года (июль 2023 – июнь 2024) чистая прибыль агрохолдинга снизилась на 53% – до $204 млн, при этом выручка упала на 4% – до $2,595 млрд, а EBITDA сократилась на 36% – до $384 млн.

Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen Ltd. есть украинский бизнесмен Андрей Веревский.