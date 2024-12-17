Kernel заключил соглашение с Нидерландским банком развития предпринимательства

Компания Kernel подписала соглашение о сотрудничестве с FMO — одним из ведущих международных банков устойчивого финансирования, поддерживающего предприятия, способствующие экономическому росту и социальному развитию во всем мире.

Об этом сообщает пресс-служба Kernel.

Это партнерство стало первой прямой инвестицией FMO в Украину с начала полномасштабной войны.

Сообщается, что FMO присоединился к масличному синикату Kernel Pre-Export Facility, инвестировав 25 миллионов долларов США. Ранее к соглашению уже присоединились Rabobank и ING Bank, а также другой финансовый институт развития – Черноморский банк торговли и развития (BSTDB).

"Путь к этому соглашению был непростым, ведь он предусматривал многоступенчатые проверки и высокие требования со стороны FMO. Однако это укрепило нашу репутацию как прозрачного и надежного партнера, отвечающего самым высоким международным стандартам. Сотрудничество с FMO стало не только важной вехой развития для финансовой истории нашей компании, но и сигналом для всего украинского бизнеса: соблюдение обязательств и прозрачная отчетность открывают двери. международного финансирования", – подчеркнул Сергей Волков, финансовый директор Kernel.

"Этот проект стал двойным дебютом для FMO: это наша первая прямая инвестиция в Украину с начала полномасштабной войны и первое сотрудничество с Kernel Group. Мы надеемся, что этот проект станет моделью для будущих инициатив FMO в Украине и начнет долгосрочное партнерство с Kernel". Хэйб Ян де Рюйтер, соруководитель департамента инвестиций FMO.

Напомним, что в этом году компания Kernel успешно погасила еврооблигации на сумму 300 млн долл. и впервые с начала полномасштабного вторжения получила международное финансирование в размере 150 млн долл. Полученные инвестиции будут направлены на финансирование оборотных средств компании на закупку семян подсолнечника, рапса и сои для дальнейшей переработки и экспорта растительных масел и шротов на международный рынок.

Про FMO

FMO (The Netherlands Development Finance Company) – это Нидерландский банк развития предпринимательства. Как ведущий инвестор FMO поддерживает устойчивое развитие частного сектора в развивающихся странах и на формируемых рынках, финансируя амбициозные проекты и предпринимателей. Уже более 50 лет банк успешно способствует тому, чтобы локальные экономики становились более инклюзивными, продуктивными, устойчивыми и экологически дружественными.

FMO сосредотачивает свою деятельность на секторах, которые оказывают значительное влияние на развитие: агробизнесе, продовольствии и водных ресурсах, энергетике, а также финансовых учреждениях. С общим портфелем обязательств в размере около 13 миллиардов евро, охватывающих более 85 стран, FMO является одним из крупнейших двусторонних банков развития частного сектора в мире.

Про Kernel

До войны "Кернел" занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания является лидером по производству и продаже бутилированного масла в Украине (Щедрый Дар, Стожар, Чумак).

За 2023 год финансовый год "Кернел" получил чистую прибыль в размере $299 млн, восстановившись после убытка в $41 млн за предыдущий год. Выручка уменьшилась на 35% – до $3,455 млрд, но EBITDA выросла в 2,5 раза – до $544 млн.

За девять месяцев 2024 финансового года (июль 2023 – июнь 2024) чистая прибыль агрохолдинга снизилась на 53% – до $204 млн, при этом выручка упала на 4% – до $2,595 млрд, а EBITDA сократилась на 36% – до $384 млн.

Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen Ltd. является украинский бизнесмен Андрей Веревский.