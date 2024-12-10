Украинский агрохолдинг Kernel выиграл дело против миноритарных акционеров

Окружной суд Люксембурга 27 ноября 2024 года принял постановление, согласно которому требования миноритарных акционеров агрохолдинга Kernel по приостановлению решений общего собрания 11 декабря 2023 года признаны неприемлемыми и, как следствие, отклонены.

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Об этом говорится в сообщении Kernel Holding SA на Варшавской фондовой бирже.

Отмечается, что суд обязал также истцов выплатить процессуальные компенсации как компании Kernel, так и ее главному акционеру — Namsen Limited.

В агрохолдинге подчеркивают, что это судебное дело является одним из пяти необоснованных судебных исков, которые были инициированы группой миноритарных акционеров в связи с намерением компании делистинговать свои акции с Варшавской фондовой биржи, осуществленным увеличением акционерного капитала и решениями годового общего собрания. 2023 году.

Kernel подчеркнули, что остаются непоколебимыми в своей защите и уверены, что все остальные иски будут так же отклонены.

"Кернел" идет с биржи, несмотря на споры с акционерами

5 мая 2023 года агрохолдинг Kernel подал заявку на изъятие своих акций из Варшавской фондовой биржи в Управление финансового надзора Польши. К этому времени группа компаний планировала завершить этот процесс в течение одного месяца и еще через месяц вывести свои акции с биржевого рынка.

Компания Namsen Limited Андрея Веревского, владевшая до мая-2023 38,05% акций "Кернела", 10 марта заявила о намерении осуществить делистинг в ВФБ и выкупить все 61,95% акций миноритарных акционеров, тем самым получив полный контроль над холдингом. Заявленная цена выкупа акции составила 18,5 злотых.

Миноритариям не понравилось решение Веревского покинуть ВБФ без переговоров с акционерами. В апреле 15 польских инвесторов с суммарным пакетом в 21,72% акций "Кернелла" заключили акционерное соглашение с целью защиты своих интересов. 2 мая акционеры разорвали это соглашение.

В мае Namsen Limited выкупила около 36% акций холдинга, благодаря чему Веревский увеличил свою долю до 74,05% и вернул контроль над группой компаний.

Namsen LTD отказывается от публичного статуса в пользу частного бизнеса, поскольку необходимость публиковать периодические финансовые отчеты позволяет конкурентам холдинга анализировать и копировать управленческие решения холдинга. Кроме того, публичный статус компании требует дополнительных расходов на администрирование общедоступной информации, оплаты услуг по коммуникации, юридического сопровождения и аудиторских услуг, чего лишены частные юрлица.

Про Kernel

До войны "Кернел" занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания является лидером по производству и продаже бутилированного масла в Украине (Щедрый Дар, Стожар, Чумак).

За 2023 год финансовый год "Кернел" получил чистую прибыль в размере $299 млн, восстановившись после убытка в $41 млн за предыдущий год. Выручка уменьшилась на 35% – до $3,455 млрд, но EBITDA выросла в 2,5 раза – до $544 млн.

За девять месяцев 2024 финансового года (июль 2023 – июнь 2024) чистая прибыль агрохолдинга снизилась на 53% – до $204 млн, при этом выручка упала на 4% – до $2,595 млрд, а EBITDA сократилась на 36% – до $384 млн.

Крупнейшим акционером "Кернела" через Namsen Ltd. является украинский бизнесмен Андрей Веревский.