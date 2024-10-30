Kernel продал одно из двух судов, которым экспортировал зерно: какова причина и что с ним сейчас

Украинский агрохолдинг Kernel Андрея Веревского еще весной продал балкер Eneida грузоподъемностью 44 тысяч тонн зерна. Об этом говорится в отчете компании за 2024 финансовый год (июль 2023 года – июнь 2024 года).

"В апреле 2024 года на фоне улучшения рыночного климата в Украине и стабилизации глубоководного экспорта мы решили отказаться от одного из наших балкеров, Eneida, из-за уменьшения его важности для наших экспортных операций. Полученная денежная компенсация составила 7,4 миллиона долларов", — говорится в нем.

Что известно о проданном судне

Напомним, что Eneida была одним из первых судов, воспользовавшихся временным коридором в Черном море, который ввела Украина после отказа России в июле 2023 года от "зерновой сделки", гарантировавшей отсутствие атак на морские суда со стороны РФ.

Отметим при этом, что по данным сервисов отслеживания судов, балкер Eneida под флагом Белиза уже называется Rozana. По состоянию на 30 октября он находится у берегов ОАЭ, направляясь из Омана в порт Фуджейра.

Судно было построено в 2000 году, имеет длину почти 185,7 метра и ширину 30,4 метра. Оно уже много раз меняло название и флаг, в частности, называлось Dora Oldendorff, Bright Future, Enterprise, Bosphorus Prince и ходило под флагом Филиппин, Либерии, Южной Кореи, Багамских островов, Панамы и снова Либерии.

Какие суда остались у Kernel

В свою очередь, у Kernel остался в использовании балкер Rotterdam Pearl V емкостью 50 тысяч тонн зерна. Кроме того, компания располагает танкером Mavka для перевозки подсолнечного масла емкостью 12,5 тысячи тонн.

Последнее судно обеспечило перевозку за год 219 тысяч тонн масла в такие страны как Турция, Италия и Испания, а также использовалось в качестве шаттла между украинским портом Рени на Дунае и румынской Констанцей, когда использование украинских портов на побережье было недоступным.

О приобретении судов Mavka и Eneida агрохолдинг сообщил в прошлогоднем отчете, анонсируя соответствующее новое направление бизнеса. За них вместе было уплачено 17,8 миллионов долларов. В свою очередь, в декабре 2023 года был куплен за 15,7 миллионов долларов и Rotterdam Pearl V.

Собственный флот за счет перевозки 475 тысяч тонн зерна и упомянутого объема масла обеспечил компании долю в годовом показателе EBITDA (прибыль до вычета расходов) в размере 12 миллионов долларов. В 2023 же финансовом году, когда судоходство в Черном море было ограничено "зерновой сделкой", Kernel от морского экспорта собственными судами не заработал ничего.

Также в Kernel напоминают, что кроме судна, избавились от некоторых зернохранилищ, которые названы устаревшими и неэффективными. Так, в сентябре 2023 года был продан за 1,1 миллиона долларов зерновой силос напольного типа в Харьковской области, а в июне текущего года – за 1,7 миллиона долларов продано два зернохранилища в Полтавской области.