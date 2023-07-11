Экспорт подсолнечного масла через порт Рени в 2022 году вырос на три порядка – эксперт

С начала полномасштабной войны украинские компании начали обращать внимание на альтернативные логистические пути в портах Дуная, крупнейшими из которых являются порт Рени и Измаила, сообщил старший консультант аналитического отдела компании Pro-Consulting Андрей Мокряков в комментарии для издания "Delo.ua".

Так, экспорт подсолнечного масла только через порт Рени в 2022 году вырос в 1800 раз – до 508 тыс. тонн в 2022 году с 0,28 тыс. тонн в 2021 году. В свою очередь, за 4 месяца 2023 года объемы экспорта подсолнечного масла через этот порт составили почти 250 тыс. тонн, или половину от объемов предыдущего года.

"Учитывая тенденцию развития портов, расположенных на границах Украины, экспорт через порты Дуная будет расти. На разминирование Черного моря после окончания войны уйдут годы, это делает невозможным скорый возврат к обычной деятельности других портов", - пояснил эксперт.

Он уточнил, что на Дунае сейчас идет активное строительство логистических объектов, которые могли бы хеджировать риски логистики через порты Большой Одессы. К примеру, "Мариупольская инвестиционная группа" уже строит два склада в Измаиле , общий объем единовременного хранения которых составит 5 тыс. тонн. Это увеличит ее общие мощности по хранению агропродукции на Дунае до 9 тыс. тонн .

В свою очередь, холдинг "Нибулон" хочет превратить Измаильский терминал в полноценный элеватор с объемами для скопления зерна.

Также "Эликсир Украина", которая приобрела Усть-Дунайский морской торговый порт, планирует в "Усть-Дунайске" модернизацию и строительство зернового элеватора на 50 тыс. тонн.

Андрей Мокряков напомнил, что компания "Ренийский элеватор" планирует построить в другом дунайском порту 6 металлических силосов для хранения зерна, каждый с объемом 1,9 тыс. куб. м.



Вместе с этим "Кернел" планирует до конца 2023 года построить новый перегрузочный терминал "Девелопмент Рени Терминал" с объемом переработки зерна около 60 тыс. тонн в месяц. Терминал будет способен принимать 2 тыс. тонн зерновых грузов в сутки и одновременно хранить около 7,7 тыс. тонн .

Эксперт отметил, что государство также планирует развивать дунайские порты, в частности Измаил и Рени. В обоих портах предполагается дноуглубление до глубины 11-14 м, что сделает возможным проход судов вместимостью 20-25 тыс. тонн. В настоящее время проходная осадка в этих портах составляет 6,5 м. Работы по дноуглублению уже начаты .

Украина ставит перед собой задачу развития Дунайских портов, что может быть альтернативой "зерновому коридору". Одним из путей увеличения экспорта является использование канала Сулина, находящегося под контролем Румынии. Для этого необходимо сделать работу канала круглосуточной, открыть рейдовую перевалку в территориальных водах Румынии и, в дальнейшем, расширять устье Быстрое - подконтрольный Украине путь.

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