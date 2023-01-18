У 2022 році обсяг експорту агропродукції через порти Дунаю виріс у 40 разів

За підсумками 2022 року експорт продукції агропромислового комплексу через порти Дунаю виріс у 40 разів — бізнес вивіз майже 7 мільйонів тонн вантажів.

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Про це під час брифінгу у медіа центрі "Україна – Одеса" розповів директор департаменту морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв‘язку Одеської обласної військової адміністрації Олександр Гайдук.

"Загальне перероблення вантажів через дунайські порти – Рені, Ізмаїл, Кілія збільшена у 3 рази. За 2022 рік відвантажено 16,1 мільйона тонн вантажів проти 5,5 мільйонів тонн за аналогічний період 2021 року. Обсяги експорту виросли більш ніж у 4,2 раза – 13,15 мільйона тонн у 2022 році проти 3,1 мільйона тонн у 20212", – резюмував він.

Гайдук зауважив, що завдяки поверненню контролю над островом Зміїний, з початку липня відкрито рух каналом гирла Бистре. Це дозволило розвантажити рейд каналу Суліна та вдвічі прискорити експорт зернових.

У 2023 році Адміністрація морських портів України планує провести днопоглиблювальні роботи у глибоководному суднохідному ходу Дунай – Чорне море та в акваторії портів Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ. Такі дії дозволять українським портам приймати великотоннажні судна дедвейтом 8 тис. тонн замість сьогоднішніх 1-1,5.

Водночас загалом через повномасштабне вторгнення РФ очікуваний вантажообіг українських морських портів за підсумками 2022 року скоротиться утричі порівняно з 2021-м — до 50,8 млн тонн.

Зазначимо, що угода, досягнута за посередництва ООН і Туреччини в липні, відкрила Україні шлях до відновлення експорту зерна з чорноморських портів, які були закриті після вторгнення Росії. У листпоаді у Стамбулі домовилися про продовження роботи "зернового коридору" для експорту українського зерна з чорноморських портів ще на 120 днів.