Мінагро буде консультуватися з бізнесом щодо роботи логістичних хабів у Африці, - Сольський

Україна планує розвивати співробітництво з країнами Африки шляхом побудови зернових хабів.

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Про це міністр повідомив під час брифінгу присвяченому нещодавній поїздці делегації міністерства до африканських країн, передає Elevatorist.

За словами Сольського для того, щоб побудувати хаби не треба витрачати багато часу.

"Питання не в самому будівництві, а у двох речах: фіксації певних гарантій між двома країнами, що вони будуть побудовані та нормально функціонуватимуть. Другий момент - це принципи оперування зі сторони України. Чи це буде державна компанія? Як будуть задіяні приватні трейдери? Будемо мати і консультації з бізнесом щодо того, як вони до цього ставляться, наскільки, в якому форматі готові з цим працювати", - каже міністр.

За словами міністра, у країни Африки, що підписали меморандуми про співробітництво, планується відправити технічних спеціалістів для оцінки ситуації. Він додав, що більше інформації про інфраструктурні проєкти його відомство повідомить у середині весни 2023 року.

Нагадаємо, що за добу простою судна з українською агропродукцією у Босфорі трейдери втрачають від $20 тисяч.