За добу простою судна з українською агропродукцією у Босфорі трейдери втрачають від $20 тисяч

В Босфорі зростає черга з суден, які очікують на інспекцію через те, що російська делегація продовжує гальмувати перевірку завантажених зерном суден.

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"Якщо ми говоримо про простій хендісайза судна від 25 тис. т (вантажу, - ред.), то трейдери перед новим роком називали ціну від $20 тисяч за простій за одну добу", - про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає Укрінформ.

Міністр додав, що збитків від простою в першу чергу зазнають українські аграрії, які втрачають декілька десятків доларів на тонні зерна.

За даними Міністерства інфраструктури України станом в Босфорі зростає черга з суден, які очікують на інспекцію.

"Станом на 15 січня - в черзі 109 суден, з яких 22 завантажені агропродукцією. Російська делегація продовжує гальмувати інспекції та відмовляється працювати після 15.30. З 81 заявленого на участь в Ініціативі судна зареєстрували лише 2", - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, що раніше в інтерв'ю Delo.ua президент Української зернової Асоціації Микола Горбачьов розповів, що простій одного судна коштує $20-30 тис. на день, які можуть стояти в порту по 2-3 доби. Інколи стоять місяць, і ці витрати ніхто не компенсує.