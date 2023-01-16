За сутки простоя судна с украинской агропродукцией в Босфоре трейдеры теряют от $20 тысяч

В Босфоре растет очередь из судов, ожидающих инспекцию из-за того, что российская делегация продолжает тормозить проверку загруженных зерном судов.

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"Если мы говорим о простом хендисайзе судна от 25 тыс. т (груза, - ред.), то трейдеры перед новым годом называли цену от $20 тысяч за простой за сутки", - об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, передает Укринформ.

Министр добавил, что ущерб от простоя в первую очередь терпят украинские аграрии, которые теряют несколько десятков долларов на тонне зерна.

По данным Министерства инфраструктуры Украины состоянием в Босфоре растет очередь из судов, ожидающих инспекцию.

"По состоянию на 15 января - в очереди 109 судов, из которых 22 загружены агропродукцией. Российская делегация продолжает тормозить инспекции и отказывается работать после 15.30. Из 81 заявленного на участие в Инициативе судна зарегистрировали всего 2", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее в интервью Delo.ua президент Украинской зерновой Ассоциации Николай Горбачев рассказал, что простой одного судна стоит $20-30 тыс. в день, которые могут стоять в порту по 2-3 дня. Иногда стоит месяц, и эти расходы никто не компенсирует.