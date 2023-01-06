"В 2023 году посевные площади сократятся примерно на 40%, а значит, вдвое снизится объем производства, если сравнивать с довоенными годами", - Николай Горбачев, УЗА

Delo.ua пообщалось с президентом Украинской зерновой Ассоциации Николаем Горбачевым, который рассказал о сокращении площадей под наименее прибыльными агрокультурами, о работе "зернового коридора", невозврате НДС фермерам и какой будет посевная в 2023 году.

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В конце ноября Минагрополитики сообщало, что аграрии всех областей Украины завершают сев озимых зерновых культур, посеявших 4,5 млн га, или 94% к прогнозу. Каких культур посеяли больше всего?

– В этом году чуть больше посеяли рапса, чем в прошлом году, гораздо меньше пшеницы. До войны фермеры сеяли пшеницу на площади 7 млн га, а сегодня удалось всего на 3 млн га.

Из-за войны, временной оккупации территорий и дорогостоящей логистики фермеры были вынуждены сократить посевные площади, где выращивали менее рентабельные культуры. В целом, аграрии сократили посевные площади с 25 млн га до 16 млн га. Значительное уменьшение площадей было под пшеницей, потому что она имеет низкую рентабельность.

По состоянию на конец декабря примерно 22% урожая кукурузы в Украине до сих пор остается на полях, например, в Харьковской области — 70%. Насколько это массовая тенденция и что повлияло на остановку уборки урожая?

– Да, это массовая тенденция. На сегодняшний день собрали 78% кукурузы. Причина у фермеров много проблем. Во-первых, логистика на кукурузу и пшеницу очень дорогая. Во-вторых, кукурузу надо сушить, потому что на поле очень высокая влажность до 24-28%, поэтому ее нужно снизить до 14%. Если снизить влажность на 10%, то сушка кукурузы в элеваторах будет стоить фермеру $50-70 за тонну из-за подорожания газа. Вместе с увеличением цены на логистику выходит на $100 дороже, чем в прошлом. Понятно, что кукурузу выращивать невыгодно.

Именно поэтому фермеры оставили кукурузу на поле с надеждой, что она выстоит при низких температурах и высохнет. Позже, пожалуй, в январе фермеры ее скосят. Такое уже не раз случалось, но не в больших масштабах, как сейчас.

Эксперты считают, что в следующем году некоторые аграрии откажутся заниматься аграрным бизнесом из-за массы проблем. Поэтому, по прогнозам USDA, в Украине посевные площади сократятся примерно на 20%. Какие прогнозы у Украинской зерновой Ассоциации?

- Я не знаю, на какие факторы ссылается USDA, ведь по нашим оценкам посевные площади сократятся где-то на 40%, а значит, вдвое уменьшится объем производства, если сравнивать с довоенными годами. Например, раньше аграрии выращивали 106 млн. тонн зерновых и масличных, а наш прогноз на следующий год — примерно 53 млн тонн, если удастся посеять кукурузы 3 млн га, а мы не уверены, что аграрии смогут. Так что прогноз USDA очень оптимистичен.

Фермерам приходилось работать в полях под охраной военных

Минагрополитики сообщало, что с октября-ноября Украина увеличит пропускную способность экспорта зерна. Если сейчас мы можем вывозить до 3 млн тонн в месяц, то планировалось увеличить до 5-6 млн тонн. Удалось ли это сделать?

– Удалось. Мы экспортируем примерно 2-3 млн тонн зерна альтернативными путями и почти 3 млн тонн через порты.

Украина экспортирует новый урожай или остатки?

– Сейчас в основном экспортируем новый урожай. Из старого урожая чуть-чуть осталось пшеницы и кукурузы, которые тоже будем поставлять за границу.

Раньше был большой спрос на кукурузу от Китая, но сегодня он не слишком заинтересован в нашей культуре. Почему так произошло и какую долю рынка мы теряем, если экспорт в Китай не увеличится?

- Еще два года назад Китай покупал больше украинской кукурузы — 10 млн тонн. Для Украины это был рекорд, а Китай являлся покупателем №1. Мы хотели развивать экспорт зерна в Китай, но 2022 изменил планы.

Для того, чтобы поставлять кукурузу в Китай, с/х производитель должен пройти сертификацию на выращивание этой продукции. Нужно было подать документы, когда сеял, а у нас как раз началась полномасштабная война и никто документы не подал. Китай сейчас ищет, где закупить кукурузу и, конечно, найдет, но по более высокой цене. Поэтому именно Китай и Африка заинтересованы в том, чтобы Украина возобновила экспорт в полном объеме. Я уверен, что после победы мы сможем не только возобновить экспорт агропродукции, но увеличить его.

Ранее сообщалось, что суда в портах Турции долго инспектировали, поэтому их там много застряло. Изменилась ли ситуация? Пошли навстречу Украине, которая просила увеличить количество инспекторов?

– Проверяет судная комиссия, которая состоит из одинакового количества инспекторов четырех сторон – Турции, Украины, ООН и России. Чтобы проверять больше кораблей, нужно увеличить количество этих комиссий. ООН согласилась увеличить их количество, но Россия блокирует этот вопрос.

Это приводит к тому, что сейчас почти 100 кораблей ожидают, чтобы загрузиться зерном. Простой одного судна стоит $20-30 тыс в день, а они там стоят по 2-3 дня. Иногда стоит месяц, и эти расходы никто не компенсирует. Потому фермеры не получают денег по экспорту, ведь такая логистика съедает все.

Судно с украинским зерном

Также Россия затягивает процесс, проверяя уже загруженные суда. Когда на три дня РФ вышла из соглашения, проверка кораблей увеличилась на 50 судов в сутки, а до этого было всего 3-4. Я думаю, что Турция и ООН смогут решить проблему, например, прекратив проверять выходящие с зерном суда и увеличив количество членов комиссии.

Сейчас многие дискутируют о том, что нужно перестраивать железнодорожный путь для вывоза зерна, потому что морские порты не работают полноценно. При этом аграрии не имеют прибыли, если экспортировать только по железной дороге и автотранспорту. Будут ли фермеры продолжать экспортировать зерно без прибыли?

– Наши аграрии работают почти без субсидий. В развитых странах производство зерна дотируется. Нашим аграриям нужно выращивать продукцию только с прибылью, потому что они обанкротятся.

Я хочу подчеркнуть, что большинство иностранных производителей не знают о том, что наши аграрии сейчас работают в ноль или минус. Нам невыгодно выращивать пшеницу и кукурузу, потому будем сокращать площади. Дошло до того, что аграрии начинают сокращать площади под подсолнечником. Если мы раньше выращивали 16 млн тонн подсолнечника, то прогноз на следующий год — 10 млн тонн. Сокращаются площади под всеми культурами, в основном под менее прибыльными, а это пшеница, кукуруза и ячмень. Поэтому мы видим тенденцию, когда аграрии будут выращивать прежде прибыльные культуры и вывозить их альтернативными путями.

В результате обстрелов армия РФ уничтожила и повредила часть элеваторов. Сколько именно можно ли сказать, что на рынке есть дефицит мощностей?

– У нас, вместе с мощностями на оккупированной территории, 1200 элеваторов объемом почти 66 млн тонн. Еще примерно 20 млн тонн можно хранить на складах фермеров. В общей сложности мы можем хранить почти 86 млн тонн, из них 20% на оккупированной территории, а это 15 млн тонн.

Минагрополитики вместе с ФАО закупили для фермеров рукава и модули для хранения зерна на 7 млн тонн. Это хороший механизм хранения, Украина последние 10 лет использовала его. В Ирпене был завод, производивший эти рукава, но его уничтожили. Поэтому сейчас тяжело найти их купить во всем мире.

На сегодняшний день у нас 50 млн тонн урожая и 20 млн тонн остатков, поэтому понятно, что в начале сезона у нас был дефицит мощностей для хранения. Критический период истек, но все равно с/х производители ищут альтернативные пути для хранения.

УЗА просит правительство отнести элеваторы к критически важному бизнесу, чтобы не отключали электроэнергию? Есть ли ответ от правительства? И вообще, если не учитывать дороговизну использования генераторов, можно ли с помощью них сушить зерно?

- При отключении света невозможно сушить зерно в элеваторах. Даже портовые элеваторы оборудованы генераторами, и каждый раз, когда выключают свет, все останавливается. То есть, элеваторы не могут принимать, сушить зерно и затем отгружать. Поэтому мы обратились к правительству с объяснениями, что без зерновой инфраструктуры не может быть полноценного экспорта продукции из Украины. На данный момент ответа нет, но мы постоянно имеем продуктивный диалог с министерствами и чиновниками.

Разрушенный элеватор в Днепропетровской области

УЗА не поддерживает введение "депозитов" под каждую аграрную экспортную операцию. Что в этом законопроекте не так ли? Примут ли его во втором чтении?

– Я думаю, что за этот законопроект не проголосуют, ведь он не решает своих вопросов. Закон вводится для того, чтобы не возмещать НДС недобросовестным компаниям, не заводящим валютную выручку в страну. Идея добрая, но бывает, что добрая идея в руках некоторых людей уродуется. Новые правила создадут дополнительную нагрузку для честных участников рынка, а на не плативших это никак не повлияет. Если честная компания заплатит этот депозит, а нечестная задекларирует, что экспортирует зерно по $100, то и заплатит втрое меньше.

Наше предложение – индивидуальный подход к компаниям. Те компании, которые давно экспортируют и имеют международный опыт, никуда не денутся. Поэтому депозиты нужно брать с новых компаний, у которых нет истории.

Аграрии жалуются на невозврат НДС. Насколько это массовая тенденция, и как она повлияет на аграрную деятельность? Политики рапортуют, что возврат НДС идет по плану.

– Это существенная проблема, к сожалению, ее никак не могут решить. Администрации говорят одно, а на самом деле все по-другому. Например, "Нибулону" должны были вернуть под миллиард долларов, и никто не собирался ничего возвращать, пока компания не вышла на Офис президента. Теперь уже вернули большую часть денег.

Также не возвращают компаниям НДС, наработанному еще до войны. К примеру, компании, у которой терминал в Мариуполе, не возвращают НДС, уплачен еще до 24 февраля. Зарегистрирован он в Киеве, а в налоговой говорят, что терминал в Мариуполе, поэтому они возвращать не будут. Ситуация непростая.

Работа в полях во время войны

Поэтому это тоже один из факторов, который повлияет на уменьшение площадей для сева вдвое — аграрии не имеют свободных денег.

Еще в прошлом году некоторые европейские заводы по производству удобрений закрылись из-за удорожания газа. В РФ мы тоже не будем покупать удобрения. Какая альтернатива?

– Нет альтернативы. В лучшем случае использование удобрений сократится вдвое. Я думаю, что в четыре раза. Это снизит урожайность и ухудшит качество.

Каким будет сельское хозяйство в 2023 году?

- Надо сконцентрироваться на выращивании прибыльных культур, на том, как выйти в прибыль и не вкладывать в рисковые предприятия.