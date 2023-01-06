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"В 2023 году посевные площади сократятся примерно на 40%, а значит, вдвое снизится объем производства, если сравнивать с довоенными годами", - Николай Горбачев, УЗА
Delo.ua пообщалось с президентом Украинской зерновой Ассоциации Николаем Горбачевым, который рассказал о сокращении площадей под наименее прибыльными агрокультурами, о работе "зернового коридора", невозврате НДС фермерам и какой будет посевная в 2023 году.
В конце ноября Минагрополитики сообщало, что аграрии всех областей Украины завершают сев озимых зерновых культур, посеявших 4,5 млн га, или 94% к прогнозу. Каких культур посеяли больше всего?
– В этом году чуть больше посеяли рапса, чем в прошлом году, гораздо меньше пшеницы. До войны фермеры сеяли пшеницу на площади 7 млн га, а сегодня удалось всего на 3 млн га.
Из-за войны, временной оккупации территорий и дорогостоящей логистики фермеры были вынуждены сократить посевные площади, где выращивали менее рентабельные культуры. В целом, аграрии сократили посевные площади с 25 млн га до 16 млн га. Значительное уменьшение площадей было под пшеницей, потому что она имеет низкую рентабельность.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По состоянию на конец декабря примерно 22% урожая кукурузы в Украине до сих пор остается на полях, например, в Харьковской области — 70%. Насколько это массовая тенденция и что повлияло на остановку уборки урожая?
– Да, это массовая тенденция. На сегодняшний день собрали 78% кукурузы. Причина у фермеров много проблем. Во-первых, логистика на кукурузу и пшеницу очень дорогая. Во-вторых, кукурузу надо сушить, потому что на поле очень высокая влажность до 24-28%, поэтому ее нужно снизить до 14%. Если снизить влажность на 10%, то сушка кукурузы в элеваторах будет стоить фермеру $50-70 за тонну из-за подорожания газа. Вместе с увеличением цены на логистику выходит на $100 дороже, чем в прошлом. Понятно, что кукурузу выращивать невыгодно.
Именно поэтому фермеры оставили кукурузу на поле с надеждой, что она выстоит при низких температурах и высохнет. Позже, пожалуй, в январе фермеры ее скосят. Такое уже не раз случалось, но не в больших масштабах, как сейчас.
Эксперты считают, что в следующем году некоторые аграрии откажутся заниматься аграрным бизнесом из-за массы проблем. Поэтому, по прогнозам USDA, в Украине посевные площади сократятся примерно на 20%. Какие прогнозы у Украинской зерновой Ассоциации?
- Я не знаю, на какие факторы ссылается USDA, ведь по нашим оценкам посевные площади сократятся где-то на 40%, а значит, вдвое уменьшится объем производства, если сравнивать с довоенными годами. Например, раньше аграрии выращивали 106 млн. тонн зерновых и масличных, а наш прогноз на следующий год — примерно 53 млн тонн, если удастся посеять кукурузы 3 млн га, а мы не уверены, что аграрии смогут. Так что прогноз USDA очень оптимистичен.
Минагрополитики сообщало, что с октября-ноября Украина увеличит пропускную способность экспорта зерна. Если сейчас мы можем вывозить до 3 млн тонн в месяц, то планировалось увеличить до 5-6 млн тонн. Удалось ли это сделать?
– Удалось. Мы экспортируем примерно 2-3 млн тонн зерна альтернативными путями и почти 3 млн тонн через порты.
Украина экспортирует новый урожай или остатки?
– Сейчас в основном экспортируем новый урожай. Из старого урожая чуть-чуть осталось пшеницы и кукурузы, которые тоже будем поставлять за границу.
Раньше был большой спрос на кукурузу от Китая, но сегодня он не слишком заинтересован в нашей культуре. Почему так произошло и какую долю рынка мы теряем, если экспорт в Китай не увеличится?
- Еще два года назад Китай покупал больше украинской кукурузы — 10 млн тонн. Для Украины это был рекорд, а Китай являлся покупателем №1. Мы хотели развивать экспорт зерна в Китай, но 2022 изменил планы.
Для того, чтобы поставлять кукурузу в Китай, с/х производитель должен пройти сертификацию на выращивание этой продукции. Нужно было подать документы, когда сеял, а у нас как раз началась полномасштабная война и никто документы не подал. Китай сейчас ищет, где закупить кукурузу и, конечно, найдет, но по более высокой цене. Поэтому именно Китай и Африка заинтересованы в том, чтобы Украина возобновила экспорт в полном объеме. Я уверен, что после победы мы сможем не только возобновить экспорт агропродукции, но увеличить его.
Ранее сообщалось, что суда в портах Турции долго инспектировали, поэтому их там много застряло. Изменилась ли ситуация? Пошли навстречу Украине, которая просила увеличить количество инспекторов?
– Проверяет судная комиссия, которая состоит из одинакового количества инспекторов четырех сторон – Турции, Украины, ООН и России. Чтобы проверять больше кораблей, нужно увеличить количество этих комиссий. ООН согласилась увеличить их количество, но Россия блокирует этот вопрос.
Это приводит к тому, что сейчас почти 100 кораблей ожидают, чтобы загрузиться зерном. Простой одного судна стоит $20-30 тыс в день, а они там стоят по 2-3 дня. Иногда стоит месяц, и эти расходы никто не компенсирует. Потому фермеры не получают денег по экспорту, ведь такая логистика съедает все.
Также Россия затягивает процесс, проверяя уже загруженные суда. Когда на три дня РФ вышла из соглашения, проверка кораблей увеличилась на 50 судов в сутки, а до этого было всего 3-4. Я думаю, что Турция и ООН смогут решить проблему, например, прекратив проверять выходящие с зерном суда и увеличив количество членов комиссии.
Сейчас многие дискутируют о том, что нужно перестраивать железнодорожный путь для вывоза зерна, потому что морские порты не работают полноценно. При этом аграрии не имеют прибыли, если экспортировать только по железной дороге и автотранспорту. Будут ли фермеры продолжать экспортировать зерно без прибыли?
– Наши аграрии работают почти без субсидий. В развитых странах производство зерна дотируется. Нашим аграриям нужно выращивать продукцию только с прибылью, потому что они обанкротятся.
Я хочу подчеркнуть, что большинство иностранных производителей не знают о том, что наши аграрии сейчас работают в ноль или минус. Нам невыгодно выращивать пшеницу и кукурузу, потому будем сокращать площади. Дошло до того, что аграрии начинают сокращать площади под подсолнечником. Если мы раньше выращивали 16 млн тонн подсолнечника, то прогноз на следующий год — 10 млн тонн. Сокращаются площади под всеми культурами, в основном под менее прибыльными, а это пшеница, кукуруза и ячмень. Поэтому мы видим тенденцию, когда аграрии будут выращивать прежде прибыльные культуры и вывозить их альтернативными путями.
В результате обстрелов армия РФ уничтожила и повредила часть элеваторов. Сколько именно можно ли сказать, что на рынке есть дефицит мощностей?
– У нас, вместе с мощностями на оккупированной территории, 1200 элеваторов объемом почти 66 млн тонн. Еще примерно 20 млн тонн можно хранить на складах фермеров. В общей сложности мы можем хранить почти 86 млн тонн, из них 20% на оккупированной территории, а это 15 млн тонн.
Минагрополитики вместе с ФАО закупили для фермеров рукава и модули для хранения зерна на 7 млн тонн. Это хороший механизм хранения, Украина последние 10 лет использовала его. В Ирпене был завод, производивший эти рукава, но его уничтожили. Поэтому сейчас тяжело найти их купить во всем мире.
На сегодняшний день у нас 50 млн тонн урожая и 20 млн тонн остатков, поэтому понятно, что в начале сезона у нас был дефицит мощностей для хранения. Критический период истек, но все равно с/х производители ищут альтернативные пути для хранения.
УЗА просит правительство отнести элеваторы к критически важному бизнесу, чтобы не отключали электроэнергию? Есть ли ответ от правительства? И вообще, если не учитывать дороговизну использования генераторов, можно ли с помощью них сушить зерно?
- При отключении света невозможно сушить зерно в элеваторах. Даже портовые элеваторы оборудованы генераторами, и каждый раз, когда выключают свет, все останавливается. То есть, элеваторы не могут принимать, сушить зерно и затем отгружать. Поэтому мы обратились к правительству с объяснениями, что без зерновой инфраструктуры не может быть полноценного экспорта продукции из Украины. На данный момент ответа нет, но мы постоянно имеем продуктивный диалог с министерствами и чиновниками.
УЗА не поддерживает введение "депозитов" под каждую аграрную экспортную операцию. Что в этом законопроекте не так ли? Примут ли его во втором чтении?
– Я думаю, что за этот законопроект не проголосуют, ведь он не решает своих вопросов. Закон вводится для того, чтобы не возмещать НДС недобросовестным компаниям, не заводящим валютную выручку в страну. Идея добрая, но бывает, что добрая идея в руках некоторых людей уродуется. Новые правила создадут дополнительную нагрузку для честных участников рынка, а на не плативших это никак не повлияет. Если честная компания заплатит этот депозит, а нечестная задекларирует, что экспортирует зерно по $100, то и заплатит втрое меньше.
Наше предложение – индивидуальный подход к компаниям. Те компании, которые давно экспортируют и имеют международный опыт, никуда не денутся. Поэтому депозиты нужно брать с новых компаний, у которых нет истории.
Аграрии жалуются на невозврат НДС. Насколько это массовая тенденция, и как она повлияет на аграрную деятельность? Политики рапортуют, что возврат НДС идет по плану.
– Это существенная проблема, к сожалению, ее никак не могут решить. Администрации говорят одно, а на самом деле все по-другому. Например, "Нибулону" должны были вернуть под миллиард долларов, и никто не собирался ничего возвращать, пока компания не вышла на Офис президента. Теперь уже вернули большую часть денег.
Также не возвращают компаниям НДС, наработанному еще до войны. К примеру, компании, у которой терминал в Мариуполе, не возвращают НДС, уплачен еще до 24 февраля. Зарегистрирован он в Киеве, а в налоговой говорят, что терминал в Мариуполе, поэтому они возвращать не будут. Ситуация непростая.
Поэтому это тоже один из факторов, который повлияет на уменьшение площадей для сева вдвое — аграрии не имеют свободных денег.
Еще в прошлом году некоторые европейские заводы по производству удобрений закрылись из-за удорожания газа. В РФ мы тоже не будем покупать удобрения. Какая альтернатива?
– Нет альтернативы. В лучшем случае использование удобрений сократится вдвое. Я думаю, что в четыре раза. Это снизит урожайность и ухудшит качество.
Каким будет сельское хозяйство в 2023 году?
- Надо сконцентрироваться на выращивании прибыльных культур, на том, как выйти в прибыль и не вкладывать в рисковые предприятия.