Бюрократизация экспорта: как государство пытается побороть проблему невозврата валютной выручки в Украину

В Украине есть проблема по невозврату валютной выручки от экспорта зерна и масличных. Эта проблема существует много лет, но с начала полномасштабной войны она усугубилась. Поэтому и государственный бюджет, и национальная экономика несут значительные потери. Чтобы решить вопрос возврата валютной выручки, законодатели создали проект № 8166 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины о введении специальных экспортных процедур", но агробизнес считает, что он будет усложнять экспорт. Почему так, расказывает Delo.ua.

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1 ноября 2022 года на рассмотрение Верховной радой был зарегистрирован законопроект № 8166 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины о введении специальных экспортных процедур". Так, этим проектом законотворцы хотят решить проблему возврата валютной выручки в государство.

Инициаторы законопроекта – группа депутатов, среди которых народный депутат Украины, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Ранее нардеп отмечал, что в Украине есть аграрии, которые не возвращают валютную выручку в страну.

“В условиях российской агрессии государство сделало фактически невозможное организовав морские коридоры для вывоза зерна за границу. Почему? Потому что зерно на экспорт - это налоги, а значит, оружие для армии и валютная выручка, а значит стабильность гривны”, - написал Гетманцев в Telegram.

Также он добавил, что в стране есть аграрии, которые, несмотря на войну, пытаются вывезти зерно "в черную" без уплаты налогов и без возврата валютной выручки.

Невозврат валютной выручки – это проблема многих лет

Проблема невозврата валютной выручки была еще до войны и значительно усугубилась после полномасштабного вторжения РФ в Украину. По данным Национального банка Украины, общая сумма невозврата валютной выручки составляет более $5 млрд, из которых более $4 млрд приходится на экспорт зерна и продуктов его переработки, в том числе масличных культур. Однако в пояснительной записке в законопроект НБУ не предоставляет ни одной статистики, кроме этих цифр - $5 и $4 млрд. То есть на данный момент нет информации какие именно данные были взяты для анализа и за какой период, что вышла именно такая цифра, указанная в пояснительной записке.

В документе отмечается, что наибольшие злоупотребления и манипуляции происходят именно на рынке зерновых. Рынок зерна активно используется для "черных" схем с валютой и дальнейшей легализации (отмывания) доходов через экспорт сельскохозяйственной продукции.

Так, на рынке зерна массово распространены действия по закупке сельскохозяйственной продукции за наличные, при этом происхождение такой продукции неизвестно, с последующим ее экспортом и бюджетным возмещением НДС. Поэтому и государственный бюджет, и национальная экономика несут значительные потери. Отсутствие определенных гарантий и дополнительной ответственности за невозврат валютной выручки, в частности, если экспорт осуществляется компаниями-однодневками, приводит к тому, что валюта не возвращается в государство. А это в свою очередь влияет на стабильность курса гривны и состояние экономики Украины в целом.

Поэтому государство намерено побороть злоупотребление и мошеннические схемы в аграрной сфере, чтобы по результатам вывоза зерна в Украину поступала валюта.

В целях решения этой проблемы законотворцы создали законопроект, которым предусматривается:

Создание экспортных депозитов для каждой экспортной операции (экспорт пшеницы, ячменя, кукурузы, сои, рапса, семян подсолнечника, масла, жмыха и шрота), на которых экспортер должен "заморозить" не менее 15% от суммы экспортного контракта. Предоставление возможности НБУ распоряжаться этими средствами, порядок возврата которых будет самостоятельно определять НБУ.

Если общая сумма предыдущих экспортных депозитов составляет не менее $35 млн, такое лицо может не пополнять депозит.



Также отмечается, что по возвращении валютной выручки в Украину, депонированные средства будут возвращаться экспортеру в полном объеме, а в случае частичного возврата – пропорционально возвращенной сумме. Если экспортер нарушает сроки возврата валютной выручки, сумма пополнения предыдущего экспортного депозита перечисляется в государственный бюджет.

По словам председателя правления в Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Максима Тютюнникова, сельское хозяйство является одной из крупнейших отраслей экономики Украины, что обеспечивает значительную часть поступлений валютной выручки в государство. При этом агробизнес довольно часто используют для различных схем и последующего отмывания средств. Как пример, зерно закупается за долларовую наличность, затем экспортируется, а валюта не возвращается. В свою очередь, долларовая наличность конвертируется в безналичные депозиты за рубежом. Так и работает схема, с помощью которой валюта не возвращается в Украину.

"Мошеннические и коррупционные схемы в агробизнесе, в том числе и по валютной выручке, действительно существуют и с ними нужно бороться. То есть, логика и цель законодателя вполне понятна, при этом у аграриев возникает значительное количество вопросов и замечаний по повышению бюрократизации экспорта", - говорит председатель правления в Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Максим Тютюнников.

Будет ли решена проблема?

Этот год для аграриев очень сложный. Война в Украине принесла множество проблем, в том числе фермерам. С начала года под угрозой был экспорт агрокультуры из-за блокирования морских путей. Перед подписанием "зернового соглашения" фермеры были вынуждены использовать альтернативные пути, чтобы вывезти зерно и масличные. Однако экспорт по железной дороге и автотранспортом убыточен для фермеров. По словам президента Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Петра Мельника, агробизнес сейчас убыточен и где взять дополнительные деньги и положить их на депозит, вопрос открыт.

Также Мельник считает, что законопроект №8166 не решает проблему с возвратом валютной выручки, а еще и создает дополнительную возможность для схем. Он подчеркнул, что нужно отделять легальный бизнес от "черного".

"Этот документ не решает конкретных проблем, в то же время создает их еще больше. То, что есть лица, которые наживаются на невозврате валютной выручки, не должно отражаться на всем аграрном секторе. Кроме этого, проект закона оставляет лазейки для создания новых схем. В настоящее время у власти есть побуждать сельхозпроизводителей наращивать свою деятельность, а не создавать условия, которые приведут к сокращению валютных поступлений", – считает президент ассоциации УКАБ Петр Мельник.

По словам директора по операционной деятельности Группы АГРОТРЕЙД Елены Вороны, принятие законопроекта №8166 в период, когда малые и средние сельхозпроизводители только начинают самостоятельно экспортировать продукцию, может разрушить любые инициативы предпринимателей.

Такие производители не имеют экспортной истории, их считают рискованными автоматически, несмотря на долгую и честную деятельность. Для решения проблемы с валютным контролем не нужно создавать такие сложные механизмы, а необходимо прописать четкие критерии, которые определяли бы кто является рисковым экспортером, а кто нет - добавляет директор по операционной деятельности Группы АГРОТРЕЙД Елена Ворона.

По мнению председателя правления в Ассоциация представителей малого и среднего бизнеса Максима Тютюнникова, указанный законопроект достаточно дискуссионный, поскольку, с одной стороны, цель его внедрения довольно рациональна, однако, с другой стороны, позиция аграриев по усилению бюрократических процедур также не безосновательна.

Бизнес предлагает пересмотреть инициативу

Агросообщество настаивает на том, чтобы законодатели прислушались к аграриям и ввели простые механизмы, чтобы минимизировать злоупотребление недобросовестных экспортеров.

По мнению заместителя председателя ГС "Всеукраинский Аграрный Совет" Дмитрия Кохана лишь из-за существенной разницы между официальным курсом НБУ и рыночным курсом валют легальный экспортер перед нелегальным теряет до 10-15%, а во время пиковых "скачек" доллара процент достигал 20-30%.

"К сожалению, государство так и не смогло решить основные проблемы – уравнение курсов валют и налаживание процесса возмещения НДС. Одновременно с этим, для решения вопроса контроля валютных схем законотворцы выбрали самый плохой вариант – созданный проект закона будет только усложнять ситуацию. Легальный экспортер действительно будет класть эти 15%, а "черный" будет показывать минимальную таможенную стоимость и "депонировать" незначительные средства, а также использовать другие схемы для обхода предлагаемой системы, которые указанным законопроектом не перекрываются", - говорит Дмитрий Кохан.

Он подчеркнул, что бизнес поддерживает решение проблемы невозврата валюты. Для этого нужно строить эффективную систему контроля, типа системы электронного администрирования НДС, где все операции идут по одной формуле через понятную для аграриев калькуляцию. Неотъемлемой частью этой системы должен быть "овердрафт" для легальных экспортеров, на сумму которого они могут экспортировать без обязанности пополнения экспортных депозитов - например, процент от уплаченных ими налогов или ранее возвращенной в страну валютной выручки.

Председатель правления в Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Максим Тютюнников добавил, что необходимо введение четких механизмов борьбы с махинациями, которые имеют место при экспорте продукции агросектора. При этом опасения аграриев относительно повышения уровня бюрократизации процедур вполне логичны. Равно как и опасения относительно того, что не каждый субъект агробизнеса сможет вносить необходимую сумму на депозит. Однако ссылка на то, что НБУ будет "замораживать" средства не совсем соответствует действительности, поскольку законопроект предусматривает достаточно четкую процедуру возврата средств, возложенных на депозит.

Учитывая указанное, законопроект имеет действительно важную цель, однако следует усовершенствовать процедуру ее воплощения. По мнению Максима Тютюнникова, должен быть диалог с аграриями для достижения компромисса, например в части снижения процента от суммы экспортной операции, которую необходимо класть на депозит с 15 хотя бы до 10.