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Франция повысила прогноз производства вина, несмотря на худший урожай за 30 лет

вино
Производство вина превысит прошлогодний антирекорд

Министерство сельского хозяйства Франции в пятницу пересмотрело прогноз производства вина на 2026 год в сторону увеличения. Согласно обновленным данным, объемы составят 36,7 миллиона гектолитров против предварительно оцененных в октябре 34,9 миллиона.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Производство превысит прошлогодний минимум

Несмотря на положительную корректировку, текущий урожай остается одним из худших за последние 30 лет.

Итоговый объем превысит показатель 2025 года, который стал самым плохим в этом веке, однако окажется на 10% ниже среднего уровня 2021-2025 годов.

Главными причинами падения стали сокращение площадей виноградников и аномальная летняя жара. Один гектолитр равен 100 литрам, что эквивалентно примерно 133 стандартным бутылкам.

Регионы демонстрируют разную динамику

Увеличение общего прогноза обеспечили более высокую урожайность в Лангедок-Руссильоне и Шаранти, которые вместе дают половину национального производства, а также в Шампани и на юго-востоке.

В Лангедок-Руссильоне ожидают рост на 25% благодаря более конец летним дождям.

В то же время в Шампани производство упадет на 38% по сравнению с прошлым годом из-за града и заморозков, в Бургундии-Божоле — на 22%, а на Луаре — на 7%.

Напомним, в этом году сообщалось, что Украина реформирует винодельческую отрасль по стандартам ЕС : новые правила предусматривают обновление требований к производству, маркировке и обороте вина.

Автор:
Татьяна Бессараб

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