Украина реформирует винодельческую отрасль по стандартам ЕС

В Украине стартует масштабная реформа виноградарско-винодельческой отрасли: новый закон, гармонизированный с нормами ЕС, предусматривает меньшее государственное вмешательство, больше свободы для производителей и запуск единого цифрового реестра.

Виноделие в Украине

Украинская виноградарская винодельческая отрасль входит в период глубоких трансформаций с четкой ориентацией на европейские стандарты, расширение возможностей для бизнеса и усиление роли профессиональных объединений.

Ключевые изменения обсудили в ходе отраслевой дискуссии с участием представителей правительства, парламента, бизнеса и научного сообщества. Среди основных тем – внедрение новой законодательной базы и цифровизация сектора.

С 1 января 2026 вступит в силу Закон Украины "О винограде, вине и продуктах виноградарства", который фактически перезапускает правила функционирования рынка. Документ гармонизирует украинское законодательство с требованиями ЕС и открывает возможности выхода украинской продукции на европейские рынки.

Закон предусматривает комплексные изменения – от классификации сортов винограда и стандартов производства до требований по маркировке, обращению продукции, защите географических указаний и внедрению современных экологических практик.

Чиновники отмечают, что новая модель предполагает минимальное вмешательство государства и максимальную свободу для производителей. Это позволит сократить бюрократию, ускорить запуск новых продуктов и повысить упругость бизнеса.

В то же время отрасль получит инструменты для системного развития, в частности, возможность формировать уникальный бренд украинского вина и продвигать продукцию как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Для адаптации к новым правилам предусмотрен двухлетний переходный период, в течение которого санкции применяться не будут, что позволит бизнесу постепенно перестроить свою деятельность.

Отдельный упор сделан на цифровой трансформации. Планируется создание Виноградарско-винодельческого реестра — единой системы учета, которая будет аккумулировать данные о производителях, виноградниках и продукции. Реестр должен решить проблему отсутствия консолидированной информации и стать основой для эффективного управления.

Система будет интегрироваться с другими государственными инструментами, в частности, Государственным аграрным реестром, работать по стандартам ЕС и обеспечит прозрачность рынка, прослеживаемость продукции и доступ к международному финансированию.

В Минэкономики подчеркивают, что новые правила и цифровые инструменты должны не только привести в порядок рынок, но и создать условия для конкурентоспособности украинского виноделия на мировом уровне.

Напомним, Кабинет министров расширил программу "еРабота", разрешив виноделам получать гранты на высадку собственных виноградников. Это должно помочь предприятиям сформировать сырьевую базу и уменьшить зависимость от устаревших насаждений.