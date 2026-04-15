Україна реформує виноробну галузь за стандартами ЄС

В Україні стартує масштабна реформа виноградарсько-виноробної галузі: новий закон, гармонізований із нормами ЄС, передбачає менше державного втручання, більше свободи для виробників і запуск єдиного цифрового реєстру.

Українська виноградарсько-виноробна галузь входить у період глибоких трансформацій із чіткою орієнтацією на європейські стандарти, розширення можливостей для бізнесу та посилення ролі професійних об’єднань.

Ключові зміни обговорили під час галузевої дискусії за участю представників уряду, парламенту, бізнесу та наукової спільноти. Серед основних тем - впровадження нової законодавчої бази та цифровізація сектору.

З 1 січня 2026 року набуде чинності Закон України "Про виноград, вино та продукти виноградарства", який фактично перезапускає правила функціонування ринку. Документ гармонізує українське законодавство з вимогами ЄС і відкриває можливості для виходу української продукції на європейські ринки.

Закон передбачає комплексні зміни - від класифікації сортів винограду та стандартів виробництва до вимог щодо маркування, обігу продукції, захисту географічних зазначень і впровадження сучасних екологічних практик.

Урядовці наголошують, що нова модель передбачає мінімальне втручання держави та максимальну свободу для виробників. Це дозволить скоротити бюрократію, прискорити запуск нових продуктів і підвищити гнучкість бізнесу.

Водночас галузь отримає інструменти для системного розвитку, зокрема можливість формувати унікальний бренд українського вина та просувати продукцію як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Для адаптації до нових правил передбачено дворічний перехідний період, протягом якого санкції застосовуватися не будуть, що дасть змогу бізнесу поступово перебудувати свою діяльність.

Окремий акцент зроблено на цифровій трансформації. Планується створення Виноградарсько-виноробного реєстру — єдиної системи обліку, яка акумулюватиме дані про виробників, виноградники та продукцію. Реєстр має вирішити проблему відсутності консолідованої інформації в галузі та стати основою для ефективного управління.

Система інтегруватиметься з іншими державними інструментами, зокрема Державним аграрним реєстром, працюватиме за стандартами ЄС і забезпечить прозорість ринку, простежуваність продукції та доступ до міжнародного фінансування.

У Мінекономіки підкреслюють, що нові правила та цифрові інструменти мають не лише впорядкувати ринок, а й створити умови для конкурентоспроможності українського виноробства на світовому рівні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розширив програму "єРобота", дозволивши виноробам отримувати гранти на висадку власних виноградників. Це має допомогти підприємствам сформувати сировинну базу та зменшити залежність від старіючих насаджень.