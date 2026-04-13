Лише 2% молодих насаджень: чому українське виноградарство опинилося у глибокій кризі

Промислове виноградарство в Україні опинилося на межі глибокої кризи. Основною причиною є критичне старіння насаджень та відсутність системного оновлення площ, що ставить під загрозу майбутнє галузі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал у журналі "Садівництво по-українськи".

Більшість плодоносних виноградників країни були закладені ще у 2004–2010 роках. Сьогодні ці насадження мають серйозні проблеми: пошкодження деревини, слабкий фітосанітарний стан та значну зрідженість.

Критичні фактори деградації галузі

Ситуація посилюється через комплексний вплив економічних та кліматичних чинників:

Відсутність оновлення: частка молодих виноградників в Україні становить лише 2,7%, тоді як за нормами для стабільного виробництва цей показник має бути не менше 5%. Решта 97,3% площ — це старі насадження, потенціал яких вичерпується.

Кліматичний тиск: посилення дефіциту вологи та часті погодні стреси пришвидшують деградацію рослин.

Інвестиційний дефіцит: відновлення промислових масштабів потребує значних ресурсів, які наразі важко залучити в умовах загальної нестабільності.

За прогнозами доктора сільськогосподарських наук Івана Шевченка, поєднання цих факторів може призвести до "обвального" скорочення виноградних площ в Україні вже у найближчі роки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розширив програму "єРобота", дозволивши виноробам отримувати гранти на висадку власних виноградників. Це має допомогти підприємствам сформувати сировинну базу та зменшити залежність від старіючих насаджень.