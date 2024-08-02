Уряд розширив програму підтримки аграріїв: винороби отримають гранти для висадки власних виноградників

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про посилення програми "єРобота", в рамках якої буде розширено перелік регіонів для посадки черешні, персика та абрикоса, а винороби зможуть скористатися грантами, аби мати змогу висаджувати власні виноградники.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, також буде прибрано умову, що при висадці виноградників треба встановлення системи зрошення.

Для підтримки невеликих господарств передбачена окрема субсидія. Як відзначив Шмигаль, малі фермери зможуть отримувати 4 тисячі грн на 1 гектар угідь, де вони працюють.

У бюджеті на цю програму передбачено 1,2 млрд грн. Перша хвиля заявок вже минула, і за нею будуть нараховані виплати для майже 3,5 тисячі агровиробників.

Держава підтримує аграріїв за декількома напрямками

"Аграрний сектор — це десятки тисяч робочих місць. Це інвестиції для розвитку та податки для стійкості держави", — зауважив прем’єр-міністр.

Шмигаль нагадав, що держава на сьогоднішній день підтримує аграріїв за трьома ключовими напрямками.

Перший — це фінансові програми, зокрема гранти, компенсації та пільгові кредити.

"У межах програми "єРобота" ми запустили гранти на створення нових садів та теплиць. Вже виплачено майже 1 млрд грн таких грантів. Посаджено 2,7 тисячі гектарів нових садів, закладено 70 гектарів нових теплиць", — повідомив Шмигаль.

Крім того, ключовим механізмом підтримки аграріїв, за словами прем’єр-міністра, є пільгові кредити. Цього року за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" надано 26,5 млрд грн позик для більш ніж 5,6 тисячі аграріїв.

Також була запроваджена окрема субсидія для фермерів на деокупованих територіях, де на 1 гектар обробленої землі виплачується 8 тисяч гривень.

"Важлива програма, яка повертає робочі місця та податки в громади, де велися бойові дії. 800 млн грн дотації цього року буде виплачено аграріям, які утримують худобу. Це 14 тисяч господарств. Допомагаємо малим та середнім фермерам, аби розвивати перспективну галузь тваринництва", — зазначив прем’єр-міністр.

Другий — це допомога з логістикою. Ключовою тут є робота українського морського коридору.

Шмигаль повідомив, що за 11 місяців його функціонування вантажообіг в портах Великої Одеси склав 60 млн тонн. Майже 41 млн тонн — це експортоване продовольство. Він зауважив, що це стало можливим завдяки успіху наших Сил оборони в Чорному морі, завдяки програмам підтримки експорту, завдяки страхуванню воєнних ризиків.

"Сьогодні Уряд ухвалив рішення, яке дозволить залучити 50 млн євро підтримки від ЄС на ремонт та розвиток української портової інфраструктури", - йдеться в його повідомленні.

Третій — це гуманітарне розмінування.

Шмигаль повідомив, що на сьогоднішній день вже обстежено, розміновано та повернуто у використання 310 тисяч гектарів сільгоспземель.

"Держава виділяє 3,5 млрд грн на проєкт гуманітарного розмінування. Вже працює 47 операторів протимінної діяльності та понад 2,2 тис. саперів. Є в наявності 109 машин для розмінування, ще 68 — законтрактовано. Наше завдання — якнайшвидше повернути всі землі аграріїв у використання", - розповів прем'єр-міністр.

З початку року українські аграрії залучили понад 60 млрд кредитів

З початку 2024 року українські аграрії активно користуються можливостями банківського кредитування для розвитку свого бізнесу. 9 075 агрогосподарств отримали кредити на загальну суму 62,9 мільярда гривень.

Значна частина цих коштів - 26,5 мільярда гривень, була надана більш ніж 5,6 тисячі господарств в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Лідером за обсягом залучених кредитів стала Київська область, де 881 підприємство отримало фінансування на суму 16,08 мільярда гривень. За нею слідують Дніпропетровська (4,17 млрд грн), Черкаська (3,96 млрд грн), Кіровоградська (3,9 млрд грн) та Львівська (3,84 млрд грн) області.

У рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" найбільше коштів отримали аграрії Київської (3,19 млрд грн), Кіровоградської (2,47 млрд грн), Вінницької (2,3 млрд грн), Одеської (2,15 млрд грн) та Харківської (2 млрд грн) областей.

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