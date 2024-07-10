Аграрії отримали можливість страхувати посіви цукрових буряків

Міністерство аграрної політики і продовольства затвердило стандартизований страховий продукт для страхування цукрових буряків.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що вступив у дію наказ Мінагрополітики № 1426 «Про стандартизований страховий продукт для страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків».

"Страховий продукт розроблено спільно зі страховими компаніями та сільськогосподарськими товаровиробниками. Він може бути використаним учасниками страхового ринку для страхування цукрового буряку", - підкреслюють в МінАПК.

У відомстві пояснюють, що об'єктом страхування є майбутній врожай цукрових буряків.

Аграрії зможуть застрахуватися від втрати врожаю внаслідок таких погодних явищ, як дощ, злива, перезволоження ґрунту, сильний вітер, заморозки посуха, а також через розповсюдження на посівах різноманітних хвороб та протиправних дій третіх осіб.

Обов'язковою умовою отримання страхових виплат є підписання страховиком і страхувальником акта огляду посівів цукрових буряків за формою, затвердженою наказом Мінагрополітики.

Фактом настання страхового випадку вважається загибель врожаю, що підтверджується відповідними документами.

Розрахунок збитку здійснюватиметься страховиком на підставі заяви страхувальника про здійснення страхової виплати відповідно до умов договору.

У разі розбіжностей під час визначення причин і розміру шкоди страхувальник і страховик мають право провести незалежну експертизу, яка проводиться коштом сторони, що вимагала її проведення.

Страховим випадком не вважаються загибель врожаю цукрових буряків, якщо вона настала в разі подій, не передбачених договором, а також якщо поширення захворювань рослин не визнане епіфітотією.

Крім того, страховим випадком не вважається вплив ядерної енергії та іонізуючого випромінювання в будь-якій формі, техногенна аварія та воєнні дії.

Аграрії не отримають страхові виплати у разі, якщо вчинять умисні дії, спрямовані на настання страхового випадку, або не вживуть заходів для його запобігання та зменшення розміру шкоди.

В МінАПК додають, що це вже четвертий стандартизований страховий продукт, який розроблено Мінагрополітики.

Попередні страхові продукти були впроваджені для озимих зернових на період перезимівлі, озимих зернових на весь період вирощування та озимих і ярих зернових на весняно-літній період вирощування.

Зауважимо, за підсумками весняної посівної на контрольованій Україною території засіяно 7,2 млн га олійних та майже 5,6 млн га зернових та зернобобових культур.

Цукрових буряків посіяно на площі 250,1 тис. га (97%).