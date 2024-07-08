За три роки відкритого ринку землі в Україні продали півмільйона гектарів: де купують найактивніше

За три роки функціонування відкритого ринку землі в Україні було укладено понад 254 тисячі угод з купівлі-продажу сільськогосподарських земель. Загальна площа проданих угідь склала 567 322 гектари, а середня вартість одного гектара досягла 41 тисячі гривень.

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Про це повідомляє Опендатабот.

Згідно з повідомленням, найактивнішим роком продажу став 2023, коли було реалізовано 179 921 гектар землі. Лідером за обсягом проданих земель стала Полтавська область, де за три роки було продано 60 360 гектарів.

Друге та третє місця посіли Дніпропетровська (58 869 га) та Харківська (54 458 га) області відповідно.

Вплив війни на ринок землі

Початок повномасштабної війни вплинув на динаміку ринку та ціни на земельні ділянки. За перше півріччя 2024 року найбільше землі було продано знову ж таки на Полтавщині - 17 036,6 га за середньою ціною 52,59 тис. грн за гектар.

Найдорожчою цьогоріч стала земля на Івано-Франківщині: 101 тисяча за гектар.

На Дніпропетровщині продали 12 952,7 га по 34 тис. грн за гектар.

При цьому, Кіровоградська область витіснила прифронтову Харківщину з трійки лідерів, продавши 9 375 га по 38 тис. грн за гектар.

Варто зазначити, що купівля-продаж становить лише чверть від усіх змін власників земельних ділянок. Більшість змін власності (65%) відбувається через успадкування

Земельний ринок України: що прогнозують аналітики

Згідно з дослідженням Київської школи економіки (KSE), попри незначне зниження цін у квітні 2024 року, зростання вартості сільгоспземель у травні не варто вважати довгостроковим трендом. Проте, з початку 2024 року середні ціни на землю залишаються значно вищими, ніж у попередні періоди.

Аналітики зазначають, що саме відкриття ринку земель для юридичних осіб у січні 2024 року спричинило структурні зміни на ринку, що призвело до підвищення цінності сільгоспземель.

З моменту відкриття ринку, 724 компанії скористалися правом купівлі сільськогосподарської землі. У травні 2024 року 318 компаній придбали принаймні одну сільськогосподарську ділянку, що відповідає показнику квітня 2024 року, коли 322 юридичні особи здійснили подібні покупки.

Нагадаємо, з липня 2023 року на ринку земель сільськогосподарського призначення спостерігається стійка тенденція до зростання кількості угод купівлі-продажу. Лише за січень-березень 2024 року капіталізація ринку сільгоспземель збільшилась на 202,5 мільярда гривень.

Варто зауважити, що усього з моменту відкриття ринку земель у липні 2021 року було укладено 227,5 тисячі угод купівлі-продажу сукупною площею 510,8 тисячі гектарів. Наступним етапом земельної реформи має стати адаптація земельного законодавства України до права ЄС і кращих світових практик.

Джерело фото: ua.depositphotos.com