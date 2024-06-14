Уряд передав ФДМУ землі для запуску "Земельного банку"

Уряд передав Фонду держмайна України понад 104 тисячі га землі для запуску проєкту "Земельний банк". Це останній великий крок для проєкту, метою якого є створення прозорого та ефективного ринку оренди державних сільгоспземель.

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Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Він зазначив, що ця земля стане основою першого пулу "Земельного банку".

Оператором земельних торгів виступить держпідприємство Фонд аграрних інвестицій. Його корпоратизують та перетворять у ТОВ зі 100% державною часткою. Наразі тривають фінальні етапи підготовки до старту.

За словами Коваля, завдяки "Земельному банку" аграрії зможуть орендувати державні землі через онлайн-аукціони на платформі "Прозорро.Продажі". Переможці торгів отримають можливість укласти договори оренди терміном до 14 років для однорічних насаджень або до 25 років для багаторічних.

Очікується, що перші аукціони будуть запущені вже на початку липня 2024 року.

"Реалізація проєкту не лише дозволить ефективно використовувати держземлі та підтримати агровиробників, а й наповнить бюджети. На першому етапі очікуємо надходжень у розмірі до 1 млрд грн, а при залученні всіх держземель ця сума може зрости до 8+ млрд грн", - заявив голова ФДМУ.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла зміни до Бюджетного кодексу, якими врегулювала розподіл 12% від нормативної грошової оцінки землі, які будуть стартовою ціною на аукціонах з передачі земель в оренду.

Що відомо про проєкт "Земельний банк"

Фонд держмайна розпочав реалізацію проєкту "Земельний банк" у 2023 році. Він є одним із пріоритетів фонду на 2024 рік.

"Земельний банк" має відкрити аграріям доступ до ринку державних сільгоспземель через онлайн-аукціони в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

Це забезпечить ринкову вартість оренди, яка буде залежати від розташування, якості ґрунту та наявності інфраструктури. Початкова ціна складатиме 12% від нормативної грошової оцінки угіддя.

ФДМУ уже провів відповідну роботу: здійснив інвентаризацію державних земельних активів; виділив частку, яка належать Фонду; визначив перелік підприємств, землі яких буде виставлено на аукціони оренди в першу чергу.

Загальна кількість державних сільськогосподарських земель наразі оцінена майже в 806 тис. га, з яких перебуває:

386 тис. га в управлінні ФДМУ;

277 тис. га в Національній академії аграрних наук;

99,2 тис. га в Мін'юсті;

Понад 40 тис. га в інших міністерствах.

Фото: ua.depositphotos.com