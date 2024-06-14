Правительство передало ФГИУ земли для запуска "Земельного банка"

Правительство передало Фонду госимущества Украины более 104 тысяч гектаров земли для запуска проекта "Земельный банк". Это последний большой шаг для проекта, целью которого является создание прозрачного и эффективного рынка аренды государственных сельхозземель.

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Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Он отметил, что эта земля станет основой первого пула "Земельного банка".

Оператором земельных торгов выступит госпредприятие Фонд аграрных инвестиций. Его корпоратизируют и превратят в ООО со 100% государственной долей. В настоящее время продолжаются финальные этапы подготовки к старту.

По словам Коваля, благодаря "Земельному банку" аграрии смогут арендовать государственные земли через онлайн-аукционы на платформе "Прозорро.Продажи". Победители торгов получат возможность заключить договоры аренды на срок до 14 лет для однолетних насаждений или до 25 лет для многолетних.

Ожидается, что первые аукционы будут запущены в начале июля 2024 года.

"Реализация проекта не только позволит эффективно использовать госземли и поддержать агропроизводителей, но и наполнит бюджеты. На первом этапе ожидаем поступлений в размере до 1 млрд грн, а при привлечении всех госземель эта сумма может вырасти до 8 млрд грн", - заявил глава ФГИУ.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс, которым урегулировала распределение 12% от нормативной денежной оценки земли, которые будут стартовой ценой на аукционах по передаче земель в аренду.

Что известно о проекте "Земельный банк"

Фонд госимущества приступил к реализации проекта "Земельный банк" в 2023 году. Он является одним из приоритетов фонда на 2024 год.

"Земельный банк" должен открыть аграриям доступ к рынку государственных сельхозземель через онлайн-аукционы в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи".

Это обеспечит рыночную стоимость аренды, которая будет зависеть от расположения, качества грунта и наличия инфраструктуры. Начальная цена составит 12% нормативной денежной оценки угодья.

ФГИ уже провел соответствующую работу: осуществил инвентаризацию государственных земельных активов; выделил долю, принадлежащую Фонду; определил перечень предприятий, земли которых будут выставлены на аукционы аренды в первую очередь.

Общее количество государственных сельскохозяйственных земель оценено почти в 806 тыс. га, из которых состоят:

386 тыс. га в управлении ФГИУ;

277 тыс. га в Национальной академии аграрных наук;

99,2 тыс. га в Минюсте;

Более 40 тыс. га в других министерствах.

Фото: ua.depositphotos.com