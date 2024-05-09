Верховная Рада урегулировала распределение поступлений от аренды государственной земли

Верховная Рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс, которым урегулировала распределение 12% от нормативной денежной оценки земли, которые будут стартовой ценой на аукционах по передаче земель в аренду.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

"Сделан еще один важный шаг для старта проекта "Земельный банк"", - заявил глава ФГИУ.

Он пояснил, что теперь 90% таких поступлений будут идти в государственный бюджет, а 10% - в местные бюджеты.

По словам Коваля, это позволит:

значительно увеличить доходы государственного бюджета благодаря прозрачному рынку аренды земли через "Земельный банк";

сохранить поступление местных бюджетов на текущем уровне;

перспективно увеличить доходы местных бюджетов за счет вывода из тени арендных отношений;

в условиях военного положения такие изменения усилят внутренние резервы.

"Это дополнительные средства в государственный бюджет, из которого финансируются Силы обороны Украины. Команда ФГИ работает над тем, чтобы "Земельный банк" заработал как можно быстрее. Напомню, в первом пуле запланировано передать в аренду через онлайн-аукционы более 100 тыс. га с/ г земель", - отметил Коваль.

Что известно о проекте "Земельный банк"

Напомним, Фонд госимущества приступил к реализации проекта "Земельный банк" в 2023 году. Он является одним из приоритетов фонда на 2024 год.

"Земельный банк" должен открыть аграриям доступ к рынку государственных сельхозземель через онлайн-аукционы в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи".

Это обеспечит рыночную стоимость аренды, которая будет зависеть от расположения, качества грунта и наличия инфраструктуры. Начальная цена составит 12% нормативной денежной оценки угодья.

ФГИ уже провел соответствующую работу: осуществил инвентаризацию государственных земельных активов; выделил долю, принадлежащую Фонду; определил перечень предприятий, земли которых будут выставлены на аукционы аренды в первую очередь.

Общее количество государственных сельскохозяйственных земель оценено почти в 806 тыс. га, из которых состоит:

386 тыс. га в управлении ФГИУ;

277 тыс. га в Национальной академии аграрных наук;

99,2 тыс. га в Минюсте;

Более 40 тыс. га в других министерствах.

Кроме того, в ноябре 2023 года сообщалось, что ФГИ представил дорожную карту для реализации проекта создания "Земельного банка" и передал ее представителям Межведомственной рабочей группы.

11 августа правительство передало в управление ФГИУ 25 предприятий Национальной академии аграрных наук с общей площадью сельскохозяйственных земель 100 тыс. га. После этого общая площадь находящихся в управлении ФГИУ государственных сельскохозяйственных земель увеличится до 370 тыс. га.

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