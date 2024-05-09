Верховна Рада врегулювала розподіл надходжень від оренди державної землі

Верховна Рада України прийняла зміни до Бюджетного кодексу, якими врегулювала розподіл 12% від нормативної грошової оцінки землі, які будуть стартовою ціною на аукціонах з передачі земель в оренду.

Про це повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль.

"Зроблено ще один важливий крок для старту проєкту "Земельний банк"", - заявив голова ФДМУ.

Він пояснив, що тепер 90% від таких надходжень йтимуть до державного бюджету, а 10% - до місцевих бюджетів.

За словами Коваля, це дозволить:

значно збільшити доходи державного бюджету завдяки прозорому ринку оренди землі через "Земельний банк";

зберегти надходження місцевих бюджетів на поточному рівні;

перспективно збільшити доходи місцевих бюджетів за рахунок виведення з тіні орендних відносин;

в умовах воєнного стану такі зміни посилять внутрішні резерви.

"Це додаткові кошти до державного бюджету, з якого фінансуються Сили оборони України. Команда ФДМУ працює над тим, щоб "Земельний банк" запрацював якнайшвидше. Нагадаю, у першому пулі заплановано передати в оренду через онлайн-аукціони понад 100 тис. га с/г земель", - зазначив Коваль.

Що відомо про проєкт "Земельний банк"

Нагадаємо, Фонд держмайна розпочав реалізацію проєкту "Земельний банк" у 2023 році. Він є одним із пріоритетів фонду на 2024 рік.

"Земельний банк" має відкрити аграріям доступ до ринку державних сільгоспземель через онлайн-аукціони в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

Це забезпечить ринкову вартість оренди, яка буде залежати від розташування, якості ґрунту та наявності інфраструктури. Початкова ціна складатиме 12% від нормативної грошової оцінки угіддя.

ФДМУ уже провів відповідну роботу: здійснив інвентаризацію державних земельних активів; виділив частку, яка належать Фонду; визначив перелік підприємств, землі яких буде виставлено на аукціони оренди в першу чергу.

Загальна кількість державних сільськогосподарських земель наразі оцінена майже в 806 тис. га, з яких перебуває:

386 тис. га в управлінні ФДМУ;

277 тис. га в Національній академії аграрних наук;

99,2 тис. га в Мін'юсті;

Понад 40 тис. га в інших міністерствах.

Крім того, у листопаді 2023 року повідомлялося, що ФДМУ представив дорожню карту для реалізації проєкту створення "Земельного банку" та передав її представниками Міжвідомчої робочої групи.

Додамо, 11 серпня уряд передав в управління ФДМУ 25 підприємств Національної академії аграрних наук із загальною площею сільськогосподарських земель 100 тис. га. Після цього загальна площа державних сільськогосподарських земель, які знаходяться в управлінні ФДМУ, збільшиться до 370 тис. га.

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