Український бізнес не поспішає купувати землю, а продає: 12 компаній зменшили свої земельні володіння

За даними Державного земельного кадастру (ДЗК), за майже 3 місяці з відкриття ринку землі для бізнесу компанії продали щонайменше 1283 га. Наразі ДЗК відстежує 271 українську компанію, яка володіє ділянками понад 100 га. 12 компаній через продаж угідь зменшили свої земельні володіння до розміру менше 100 га, тож вибули з переліку системи земельного моніторингу.

Про це повідомляє "Опендатабот".

1283 га продав бізнес після відкриття ринку землі

Зазначається, що після відкриття ринку землі для юридичних осіб, попри очікування, бізнес почав продавати землю, а не купляти.

За даними аналітиків, станом на 18 березня 2024 року щонайменш 1283 га продали українські компанії за майже 3 місяці.

"Від початку 2024 року щонайменше 342 земельні ділянки були продані. За цей період 12 компаній продали свої ділянки та вибули з системи земельного моніторингу, адже наразі їх земельні володіння менше 100 га", - зауважують в "Опендатабот".

ТОП-10 компаній, які володіють земельними ділянками понад 100 га

Наразі ДЗК відстежує 271 українську компанію, яка має у своїй власності землі понад 100 гектарів.

Найбільшою кількістю землі в Україні володіє агрофірма "Світанок": понад 5 тисяч га станом на середину березня цього року. На другому місці — Дружківське рудоуправління: 3,3 тисячі га. Трійцю замикає "Землетрейд" — 3 тисячі га.

Аналітики "Опендатабот" звертають увагу, що "Землетрейд" за неповні три місяці продав майже 160 га своєї землі. Проте найбільшу кількість землі за цей час продала компанія "А.Т.К." — 284 га.

Чому український бізнес не поспішає купляти землю?

Робити висновки стосовно ефективності функціонування ринку землі для юридичних осіб ще зарано, вважає голова Центру аналізу політики "Зміст" Елліна Юрченко. На її думку, перші результати можна побачити лише через 6-12 місяців після відкриття ринку.

"Юридичні особи ще до відкриття ринку землі для них могли придбати землю — тобто їх бенефіціари могли це зробити. Адже у громадян України була можливість купувати до 100 га, а з 1 січня 2024 року ліміт збільшився до 10 тисяч гектар. Тобто, можливо, компанії таким чином оптимізують свою кількість власників землі і далі продовжують купувати землю на фізичних осіб — громадян України," - зауважує Елліна Юрченко.

Водночас з моменту відкриття ринку іноземці ані як приватні особи, ані як бенефіціари компаній, все ще не можуть придбавати українську землю.

Так, наприклад, 4 компанії із топ-10 агро сфери за даними Індексу Опендатабота мають закордонних бенефіціарів, а тому не можуть купувати землі. Йдеться про такі компанії, як "Дружба-Нова", "Енселко Агро", "Старинська птахофабрика" та "ПК Дніпровський".

Нагадаємо, 1 січня 2024 року стартував другий етап земельної реформи. В новому році купувати сільськогосподарські угіддя зможуть не тільки громадяни, а й юридичні особи з українськими бенефіціарами, не більше 10 тис. га на одну компанію. Проте, замість придбання нових ділянок, компанії, що вже мали великі земельні активи, вирішили їх продавати.