Відкриття ринку землі: великі землевласники не поспішають скуповувати угіддя, а навпаки – розпродують

З початку січня 2024 року ринок землі в Україні став відкритий для юридичних осіб, однак це не призвело до значних змін. Замість придбання нових ділянок, компанії, що вже мали великі земельні активи, вирішили їх продавати.

Про це повідомляє Опендатабот.

За перші два тижні 2024 року було продано 207 гектарів землі компаніями. Дві великі компанії, "Долина" та "Екор Гарден СТС", продали свої земельні банки до рівня менше ніж 100 гектарів, після чого вийшли з топу землевласників. На початок 2024 року вони володіли 388 та 120 гектарами відповідно.

Згідно з новим законодавством, компанії мають право купувати до 10 тисяч гектарів землі, але більшість вибрали стратегію продажу землі. Наразі в Україні налічується 281 компанія, кожна з яких володіє понад 100 гектарами землі.

Інфографіка Опендатабот/скріншот

Лідерами землеволодіння в Україні є агрофірма "Світанок" з понад 5 тисячами гектарів, Дружківське рудоуправління з 3,3 тисячами гектарів та "Землетрейд" з 3,1 тисячею гектарів. Серед інших великих власників землі є "Зернятко Південь", "Агрофорест", "Бобровицький хлібозавод", "Агроголден", "Південний земельний фонд", "Крайагро-2020" та "Куяльник".

Зазначається, що з топ-10 компаній, які володіють найбільшою кількістю угідь в країні, лише "Землетрейд" продала 20 гектарів від початку відкриття ринку землі. Інші ж бізнеси жодних операцій із землею поки не проводили.

Зазначимо, реформу ринку землі, яка стартувала 1 липня 2021 року, цілком можна назвати багатостраждальною - в початковому варіанті планувалось допустити до купівлі землі як громадян України, так і юридичних осіб. Однак, через протести частини аграріїв, політиків та громадських організацій, в 2021 році був погоджений компромісний варіант реформи - не більше 100 га "в одні руки" для фізосіб з липня-2021, і не більше 10 тис. га для юросіб з 1 січня 2024 року.

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