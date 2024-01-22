Открытие рынка земли: крупные землевладельцы не спешат скупать угодья, а наоборот – распродают

С начала января 2024 года рынок земли в Украине стал открытым для юридических лиц, однако это не привело к значительным изменениям. Вместо приобретения новых участков компании, которые уже имели большие земельные активы, решили их продавать.

Об этом сообщает Опендатабот.

За первые две недели 2024 было продано 207 гектаров земли компаниями. Две крупные компании, "Долина" и "Экор Гарден СТС", продали свои земельные банки до уровня менее 100 гектаров, после чего вышли из топа землевладельцев. На начало 2024 года они владели 388 и 120 гектарами соответственно.

Согласно новому законодательству, компании имеют право покупать до 10 тысяч гектаров земли, но большинство избрало стратегию продажи земли. В настоящее время в Украине насчитывается 281 компания, каждая из которых владеет более 100 гектарами земли.

Инфографика Опендатабот/скриншот

Лидерами землевладения в Украине являются агрофирма "Рассвет" с более чем 5 тысячами гектаров, Дружковское рудоуправление с 3,3 тысячами гектаров и "Землетрейд" с 3,1 тысячами гектаров. Среди других крупных владельцев земли есть "Зернышко Юг", "Агрофорест", "Бобровицкий хлебозавод", "Агроголден", "Южный земельный фонд", "Крайагро-2020" и "Куяльник".

Отмечается, что из топ-10 компаний, владеющих наибольшим количеством угодий в стране, только "Землетрейд" продала 20 гектаров с начала открытия рынка земли. Другие бизнесы никаких операций с землей пока не проводили.

Отметим, что стартовавшую 1 июля 2021 года реформу рынка земли вполне можно назвать многострадальной - в первоначальном варианте планировалось допустить к покупке земли как граждан Украины, так и юридических лиц. Однако, из-за протестов части аграриев, политиков и общественных организаций, в 2021 году был согласован компромиссный вариант реформы - не более 100 га "в одни руки" для физлиц с июля-2021, и не более 10 тыс. га для юрлиц с 1 января 2024 г. года.

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