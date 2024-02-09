Частіше купують землю: українці придбали 404 тисячі об’єктів нерухомості у 2023 році

У 1,7 рази більше нерухомості придбали українці у 2023 році у порівнянні з попереднім роком. Проте це все ще в 1,6 разів менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. За даними Міністерства юстиції, приріст однаковий як для житла, так і земельних ділянок.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що українці купили 404 тисячі об’єктів нерухомості у 2023 році. Це все ще значно менше, ніж у 2021 році — 631 тисяча.

Українці частіше купують землю, аніж житло

"Від 2015 року до початку великої війни ринок нерухомості України постійно зростав. Зокрема, до 2021 року, коли влада відкрила ринок землі, угод щодо купівлі житла було значно більше ніж землі, але саме у цей рік цифри майже зрівнялися. Від початку повномасштабної люди почали більше вкладати грошей у землю", - зауважують аналітики.

Вони підкреслюють, що наразі українці частіше купують землю, аніж житло. Торік земельних ділянок було придбано в 1,3 раза більше, аніж квартир та будинків.

"Кількість новопридбаних помешкань перевищила 172 тисячі. Але це все ще удвічі менше, ніж у довоєнному році — 325 тисяч. Проте у порівнянні до першого року повномасштабної війни ринок нерухомості оживає: тоді українці купили 100 тисяч будинків та квартир", - повідомляють в "Опендатабот".

В іпотеку торік українці придбали 10 775 квартир та будинків

За даними аналітиків, в іпотеку торік українці придбали 10 775 квартир та будинків. А на придбання землі укладено 1 127 іпотек. Тобто на 9 угод по житлу припадає лише 1 на земельну ділянку.

Також понад половину іпотек на житло у 2023 році оформили через «єОселю» — 5 855.

Уряд планує забезпечити українців доступним житлом

Для забезпечення українців доступним житлом, уряд працює над пільговими програмами "Оренда з правом викупу" та "Соціальна оренда".

Наразі в Україні діють дві програми: "єВідновлення", що передбачає виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло та програма пільгової іпотеки "єОселя". За її умовами фактично кожен українець може взяти доступний кредит на житло під 3 або 7%.

Хто може отримати кредит

За новими умовами кредит на житло під 7% можуть отримати:

ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

внутрішньо переміщені особи;

інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше, ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр – на кожного наступного члена сім’ї.

При цьому, умови участі в єОселі для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців при цьому залишаються незмінними. Вони можуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних.

На яку нерухомість дають іпотеку

Програма орієнтована на первинний ринок нерухомості, аби досягти максимального мультиплікативного ефекту для зростання економіки країни. Придбати квартиру можна буде лише в будинку не старшому трьох років або такому, що зводиться.

Квартиру можна обрати за такими параметрами:

у будинку не старшому трьох років;

у будинку, що зводиться акредитованим банком-партнером забудовником (перелік доступний на сайтах банків).

Вимоги щодо нормативної площі та граничної вартості при цьому зберігаються: не більше 52,5 кв.м на одного плюс 21 кв.м. на кожного наступного члена сімʼї.

Джерело фото: ua.depositphotos.com