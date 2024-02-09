Чаще покупают землю: украинцы приобрели 404 тысяч объектов недвижимости в 2023 году

В 1,7 раза больше недвижимости приобрели украинцы в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Однако это все еще в 1,6 раза меньше, чем до начала полномасштабного вторжения. По данным Министерства юстиции, прирост одинаков как для жилья, так и земельных участков.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что украинцы купили 404 тысяч объектов недвижимости в 2023 году. Это все еще гораздо меньше, чем в 2021 году — 631 тысяча.

Украинцы чаще покупают землю, чем жилье

"С 2015 года до начала великой войны рынок недвижимости Украины постоянно рос. В частности, к 2021 году, когда власти открыли рынок земли, сделок по покупке жилья было значительно больше земли, но именно в этот год цифры почти сравнялись. С начала полномасштабной люди начали больше вкладывать денег в землю", - отмечают аналитики.

Они подчеркивают, что сейчас украинцы чаще покупают землю, чем жилье. В прошлом году земельные участки были приобретены в 1,3 раза больше, чем квартир и домов.

"Количество новоприобретенных жилья превысило 172 тысячи. Но это все еще вдвое меньше, чем в довоенном году — 325 тысяч. Однако по сравнению с первым годом полномасштабной войны рынок недвижимости оживает: тогда украинцы купили 100 тысяч домов и квартир", - сообщают в "Опендатабот". ".

В ипотеку в прошлом году украинцы приобрели 10 775 квартир и домов

По данным аналитиков, в ипотеку в прошлом году украинцы приобрели 10 775 квартир и домов. А на приобретение земли заключено 1127 ипотек. То есть на 9 сделок по жилью приходится только 1 на земельный участок.

Также более половины ипотек на жилье в 2023 году оформили через «єОселю» - 5 855.

Правительство планирует обеспечить украинцев доступным жильем

Для обеспечения украинцев доступным жильем правительство работает над льготными программами "Аренда с правом выкупа" и "Социальная аренда".

В настоящее время в Украине действуют две программы: " є-Відновлення", предусматривающая выплату компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье и программа льготной ипотеки "є-Оселя". По ее условиям, фактически каждый украинец может взять доступный кредит на жилье под 3 или 7%.

Кто может получить кредит

По новым условиям кредит на жилье под 7% могут получить:

ветераны войны и члены их семей; участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

внутренне перемещенные лица;

другие граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости или в собственности которых меньше 52,5 кв. метра для семьи с одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр – на каждого следующего члена семьи.

При этом условия участия в доме для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов и ученых при этом остаются неизменными. Они могут получить льготную ипотеку под 3% годовых.

На какую недвижимость дают ипотеку

Программа ориентирована на первичный рынок недвижимости, чтобы добиться максимального мультипликативного эффекта для роста экономики страны. Приобрести квартиру можно будет только в доме не старшем трех лет или возводимом.

Квартиру можно выбрать по следующим параметрам:

в доме не старше трех лет;

в здании, возводимом аккредитованным банком-партнером застройщиком (список доступен на сайтах банков).

Требования к нормативной площади и предельной стоимости при этом сохраняются: не более 52,5 кв.м на одного плюс 21 кв.м. на каждого следующего члена семьи.

Источник фото: ua.depositphotos.com