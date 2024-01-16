Правительство усовершенствовало программу "єВідновлення": что изменилось

Правительство усовершенствовало механизм выполнения программы "єВідновлення" и упростило процедуру прекращения права собственности на уничтоженный объект. Также улучшено взаимодействие министерств в сфере обмена информацией и установлен четкий алгоритм обжалования действий специальных комиссий, которые насчитывают сумму компенсации.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Кроме того, Кабмин обновил порядок начисления и использования средств на строительство частных, садовых или дачных домов и внес другие важные изменения.

Отмечается, что главная цель этих изменений заключается в устранении неудобств и разногласий и обеспечивает максимальное упрощение процесса подачи заявки до получения компенсации или строительства жилья.

Кроме того, внесенные изменения включают возможность выпуска карт для специальных и текущих счетов, а также расширенный перечень продукции, которую можно приобрести по полученным компенсациям.

Шмыгаль добавил, что более 35 тысяч украинских семей, жилье которых было повреждено, уже получили от государства компенсации на сумму 3,2 миллиарда гривен.

Всего украинцы уже подали 67 тысяч заявок, больше всего из Харьковщины, Киевщины и Николаевщины.

Относительно второго этапа программы, связанного с уничтожением жилья, зарегистрировано 8,4 тысяч заявок, создано более 2 тысяч жилищных сертификатов на сумму почти 3,7 миллиарда гривен, и более 540 сертификатов уже забронировано.

Добачим, что с 11 декабря подать заявление о компенсации за поврежденное жилье можно через нотариуса или любой Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) на подконтрольной территории Украины, а также онлайн на портале "Дія". Раньше услугу можно получить только через приложение на смартфонах.