"єВідновлення": оформить компенсацию теперь можно через ЦПАУ, нотариусов и портал "Дія"

С 11 декабря подать заявление о компенсации за поврежденное жилье можно через нотариуса или любой Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) на подконтрольной территории Украины, а также онлайн на портале "Дія". Раньше услугу можно получить только через приложение на смартфонах.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Чтобы воспользоваться услугой на портале "Дія", нужно авторизуйтесь на портале и в разделе "Земля, строительство, недвижимость" выбрать "Услуги", нажать "Компенсация за поврежденное имущество". Затем следует заполнить все данные и подписаться файловым ключем. Если в заявлении есть совладельцы, то они должны подписать заявление.

Чтобы подать заявление через Центр предоставления административных услуг или нотариуса, право собственности на жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав.

Чтобы подать заявление через ЦПАУ, украинцам необходимо:

Обратиться в ЦПАУ имея при себе идентификационный код, паспорт и электронную почту;

При наличии льгот – предоставить документ, подтверждающий льготную категорию;

Если заявление подает уполномоченное лицо – у него должно быть доверенность.

Выплаты через "єВідновлення"

Программа "єВідновлення" предусматривает выплату компенсаций за жилье, поврежденное или разрушенное в результате российской агрессии против Украины.

Первый этап программы стартовал 10 мая. Сначала речь шла только о предоставлении гражданам до 200 тыс. грн на восстановление помещений, получивших незначительные повреждения. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.

В июле Кабинет министров урегулировал отношения, связанные с выплатой компенсаций людям, самостоятельно отремонтировавшим поврежденное войной жилье.

А с 1 августа стало доступно оформление компенсаций и за уничтоженные помещения. Владельцы таких объектов смогут потратить средства на приобретение или строительство нового жилья.

С 27 ноября возможности услуги "єВідновлення" доступны для совладельцев разрушенного жилья, тогда как ранее компенсацию могли получить только единоличные владельцы.