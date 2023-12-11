- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
"єВідновлення": оформить компенсацию теперь можно через ЦПАУ, нотариусов и портал "Дія"
С 11 декабря подать заявление о компенсации за поврежденное жилье можно через нотариуса или любой Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) на подконтрольной территории Украины, а также онлайн на портале "Дія". Раньше услугу можно получить только через приложение на смартфонах.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Чтобы воспользоваться услугой на портале "Дія", нужно авторизуйтесь на портале и в разделе "Земля, строительство, недвижимость" выбрать "Услуги", нажать "Компенсация за поврежденное имущество". Затем следует заполнить все данные и подписаться файловым ключем. Если в заявлении есть совладельцы, то они должны подписать заявление.
Чтобы подать заявление через Центр предоставления административных услуг или нотариуса, право собственности на жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Чтобы подать заявление через ЦПАУ, украинцам необходимо:
- Обратиться в ЦПАУ имея при себе идентификационный код, паспорт и электронную почту;
- При наличии льгот – предоставить документ, подтверждающий льготную категорию;
- Если заявление подает уполномоченное лицо – у него должно быть доверенность.
Выплаты через "єВідновлення"
Программа "єВідновлення" предусматривает выплату компенсаций за жилье, поврежденное или разрушенное в результате российской агрессии против Украины.
Первый этап программы стартовал 10 мая. Сначала речь шла только о предоставлении гражданам до 200 тыс. грн на восстановление помещений, получивших незначительные повреждения. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.
В июле Кабинет министров урегулировал отношения, связанные с выплатой компенсаций людям, самостоятельно отремонтировавшим поврежденное войной жилье.
А с 1 августа стало доступно оформление компенсаций и за уничтоженные помещения. Владельцы таких объектов смогут потратить средства на приобретение или строительство нового жилья.
С 27 ноября возможности услуги "єВідновлення" доступны для совладельцев разрушенного жилья, тогда как ранее компенсацию могли получить только единоличные владельцы.