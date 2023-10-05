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"єВідновлення": выплата средств за уже сделанные ремонты начнется с 1 января
Верховная Рада Украины поддержала законопроект №10063 об изменениях в закон №2923-IX, которым регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии. Речь идет о гражданах, которые делали ремонты за свой счет.
Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Отмечается, что выплаты по новой форме компенсации начнут производиться с 1 января 2024 года. Механизм будет таким же как и в других категориях "єВідновлення":
- подача заявления через "Дію";
- рассмотрение заявления комиссией;
- определение размера выплаты.
При определении размера компенсации комиссии ориентируются на акт первичного осмотра поврежденного жилья и чек-лист с установленной стоимостью стройматериалов и работ, утвержденный Кабмином.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам главы Мининфраструктуры Александра Кубракова, никаких чеков, расписок, фото- или видеофиксаций или других доказательств для получения компенсаций за сделанный ремонт не требуется. Эти доказательства можно дополнительно предоставить комиссии по желанию, однако это не является обязательным и не определяющим фактором в принятии решения о выплате.
Выплаты "єВідновлення"
Программа "єВідновлення" предусматривает выплату компенсаций за жилье, поврежденное или разрушенное в результате российской агрессии против Украины.
Первый этап программы стартовал 10 мая. Сначала речь шла только о предоставлении гражданам до 200 тыс. грн на восстановление помещений, которые получили незначительные повреждения. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.
В июле Кабинет министров урегулировал отношения, связанные с выплатой компенсаций людям, самостоятельно отремонтировавшим жилье, поврежденное войной.
А с 1 августа стало доступно оформление компенсаций и за уничтоженные помещения. Владельцы таких объектов смогут потратить средства на приобретение или строительство нового жилья.