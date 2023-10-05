"єВідновлення": выплата средств за уже сделанные ремонты начнется с 1 января

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №10063 об изменениях в закон №2923-IX, которым регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии. Речь идет о гражданах, которые делали ремонты за свой счет.

Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что выплаты по новой форме компенсации начнут производиться с 1 января 2024 года. Механизм будет таким же как и в других категориях "єВідновлення":

подача заявления через "Дію";

рассмотрение заявления комиссией;

определение размера выплаты.

При определении размера компенсации комиссии ориентируются на акт первичного осмотра поврежденного жилья и чек-лист с установленной стоимостью стройматериалов и работ, утвержденный Кабмином.

По словам главы Мининфраструктуры Александра Кубракова, никаких чеков, расписок, фото- или видеофиксаций или других доказательств для получения компенсаций за сделанный ремонт не требуется. Эти доказательства можно дополнительно предоставить комиссии по желанию, однако это не является обязательным и не определяющим фактором в принятии решения о выплате.

Выплаты "єВідновлення"

Программа "єВідновлення" предусматривает выплату компенсаций за жилье, поврежденное или разрушенное в результате российской агрессии против Украины.

Первый этап программы стартовал 10 мая. Сначала речь шла только о предоставлении гражданам до 200 тыс. грн на восстановление помещений, которые получили незначительные повреждения. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.

В июле Кабинет министров урегулировал отношения, связанные с выплатой компенсаций людям, самостоятельно отремонтировавшим жилье, поврежденное войной.

А с 1 августа стало доступно оформление компенсаций и за уничтоженные помещения. Владельцы таких объектов смогут потратить средства на приобретение или строительство нового жилья.