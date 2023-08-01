Программа "єВідновлення": получить компенсацию могут и владельцы уничтоженного жилья

В программе "єВідновлення" появилась новая функция. Теперь украинцам доступны не только выплаты по ремонту жилья, а также компенсация за уничтоженное жилье, которое было разрушено в результате боевых действий.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

"Украинцы, потерявшие жилье из-за российской агрессии, смогут получить компенсацию через приложение "Дії". Теперь услуга доступна и для владельцев полностью разрушенного имущества", - говорится в сообщении.

В Минцифри отмечают, что подавать заявление на компенсацию можно в следующих случаях:

если разрушенное здание не расположено в зоне активных боевых действий;

дом расположен на подконтрольной Украине территории;

у дома есть один владелец;

дом зарегистрирован в Государственном реестре прав (ДРРП).

Зарегистрировать имущество в ДРРП можно онлайн на портале "Дії" или оффлайн, обратившись в ЦНАП.

Если владельцы разрушенного дома планируют отстроить дом на собственной земле, то с подачей заявления следует подождать, поскольку данная услуга еще в процессе разработки.

В министерстве рассказали, что после подачи заявления комиссия городского совета определит сумму компенсации, после чего пострадавшие получат жилищный сертификат в "Дії" или по электронной почте.

"После этого сможете приобрести новую квартиру, дом или любое жилое помещение", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что по состоянию на 31 июля через государственную программу "єВідновлення" уже утвердили выплату пособия для 4806 человек на общую сумму 389 миллионов гривен. Учитывая, что украинцы уже подали 31 176 заявлений, выплату одобрили только для 15,4% граждан. Эти деньги могут использоваться заявителями для ремонта поврежденного жилья.