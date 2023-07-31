В рамках программы "єВідновлення" уже согласована выплата для 15% пострадавших

По состоянию на 31 июля через государственную программу "єВідновлення" уже утвердили выплату пособия для 4806 человек на общую сумму 389 миллионов гривен. Учитывая, что украинцы уже подали 31 176 заявлений, выплату одобрили только для 15,4% граждан. Эти деньги могут использоваться заявителями для ремонта поврежденного жилья.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Больше заявлений на получение компенсации подали жители из Харьковской, Киевской, Херсонской, Николаевской и Донецкой областей.

Кроме того, на базе органов местного самоуправления создано 520 комиссий, которые занимаются рассмотрением заявлений и обследованием поврежденного жилья. Именно эти комиссии принимают решение о назначении помощи.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что выплаты через "єВідновлення" является лишь первым этапом, который покрывает только небольшие по объему ремонты.

"Завтра переходим на следующий этап - запуск компенсации за уничтоженное жилье. Для тех украинцев, чье жилье осталось на оккупированных территориях, или чье жилье было повреждено и уже сделано или только требует капитального ремонта жилья - уже разрабатываются и утверждаются механизмы, в том числе совместно с международными финансовыми институтами", – добавил он.

Напомним, в "Дії" запустили бета-тест подачи заявления на компенсацию за уничтоженное жилье. Украинцы в рамках программы "єВідновлення" смогут подать заявление на получение компенсации от государства за уничтоженное из-за российской агрессии жилье онлайн.