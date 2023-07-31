В рамках програми "єВідновлення" вже погоджено виплату для 15% постраждалих

Станом на 31 липня через державну програму "єВідновлення", вже затвердили виплату допомоги для 4806 осіб на загальну суму 389 мільйонів гривень. Враховуючи, що українці вже подали 31 176 заяв, то виплату схвалили лише для 15,4% громадян. Ці гроші можуть бути використані заявниками для ремонту пошкодженого житла.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Найбільше заяв на отримання компенсації подали мешканці з Харківської, Київської, Херсонської, Миколаївської та Донецької областей.

Окрім цього, на базі органів місцевого самоврядування створено 520 комісій, які займаються розглядом заяв і обстеженням пошкодженого житла. Саме ці комісії приймають рішення щодо призначення допомоги.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що виплати через "єВідновлення" є лише першим етапом, який покриває тільки невеликі за обсягом ремонти.

"Завтра переходимо на наступний етап – запуск компенсації за знищене житло. Для тих українців, чиє житло залишилося на окупованих територіях, або чиє житло було пошкоджено і вже зроблено або тільки потребує капітального ремонту житла – вже розробляються та затверджуються механізми, в тому числі спільно з міжнародними фінансовими інституціями", – додав він.

Нагадаємо, у "Дії" запустили бета-тест подачі заяви на компенсацію за знищене житло. Українці в рамках програми "єВідновлення" зможуть подати заяву на отримання компенсації від держави за знищене через російську агресію житло онлайн.