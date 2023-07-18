Другий етап "єВідновлення". У "Дії" запустили бета-тест подачі заяви на компенсацію за знищене житло

Українці в рамках програми "єВідновлення" зможуть подати заяву на отримання компенсації від держави за знищене через російську агресію житло онлайн. На порталі "Дія" запустили бета-тест послуги.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Долучитися до бета-тестування можуть українці, які мають зруйновану домівку в селі Мощун чи смт Бородянка Київської області.

Стати тестувальниками можуть українці, які:

попередньо надіслали заяву про зруйноване майно в "Дії";

є єдиним власником житла, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП);

мають верифікований податковий номер (РНОКПП);

досягли 18 років.

Після бета-тесту компенсація знищеного житла буде доступна й для інших населених пунктів, підконтрольних Україні. Крім того, вже йде робота над розширенням програми єВідновлення на майно,що знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

Долучитися до тесту можна за посиланням.

Нагадаємо, 10 травня в Україні стартував перший етап програми "єВідновлення". Йдеться про надання громадянам до 200 тис. грн на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і досі не були відремонтовані. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників.

Наприкінці травня премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив про запуск другого етапу "єВідновлення", який передбачає виплату компенсацій за зруйноване житло внаслідок війни. Кошти можна буде витратити на:

будівництво будинку (в такому випадку виплата відбуватиметься безпосередньо на рахунок);

придбання квартири, іншого житлового приміщення з використанням житлового сертифікату.

Розгляд заяв на компенсацію за знищене житло в рамках програми "єВідновлення" має розпочатися з 15 серпня.